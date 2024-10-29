Кто из украинцев получит субсидию в размере до 21 тыс грн — объяснение Шмыгаля
Категория
Экономика
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Кто из украинцев получит субсидию в размере до 21 тыс грн — объяснение Шмыгаля

Кабинет министров Украины
Шмигаль анонсировал дополнительные субсидии для украинцев
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По словам главы Кабмина Дениса Шмыгаля, украинцы, которые отапливают свое жилье углем, дровами или другим твердым топливом, получат субсидию в размере до 21 000 гривен.

Главные тезисы

  • Шмыгаль заявил, что действует упрощенный порядок получения субсидий.
  • Указанная программа охватит около 500 тыс. украинских семей.
  • Узнайте детали о 1000 тыс грн помощи для каждого украинца.

Шмигаль анонсировал дополнительные субсидии для украинцев

Как отметил глава правительства, украинские власти делают все возможное, чтобы поддерживать тех, кто в этом больше всего нуждается.

Так, за текущий месяц украинцам уже насчитали 1,4 млрд грн жилищных субсидий и льгот, всего за 10 месяцев этого года — около 29,6 млрд грн было начислено и выплачено украинцам.

Кроме того, указано, что действует упрощенный порядок оформления субсидий, работает автоматическое переназначение для тех, кто получал субсидию в течение неотапливаемого сезона.

Люди, отапливающие жилье дровами, углем, другим твердым топливом, получат дополнительную выплату — до 21 тыс. грн. Эта программа охватит ориентировочно 500 тысяч украинских семей, — заявил Денис Шмигаль

Глава Кабмина также пообещал, что власти Украины будут выполнять свои обязательства по пенсиям.

По его словам, в октябре пенсионерам выплачено 65 млрд. грн.

Фото: facebook.com/dshmyhal/

Как получить 1000 грн от Зеленского

По словам первого замминистра экономики Алексея Соболева, получить помощь в размере 1 тысячи гривен украинцы смогут на карту "Национального кэшбека" уже с 1 декабря 2024 года.

Что важно понимать, использовать средства необходимо до конца зимы. Деньги можно будет потратить на определенный спектр услуг:

  • оплату коммунальных услуг;

  • лекарство;

  • транспорт;

  • мобильная связь;

  • украинские книги.

Соболев также ответил, почему эти деньги нельзя было направить на оборону. Он отметил, что указанные средства выделены донорами для бюджета, но есть условие — их нельзя тратить на войну.

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