Кто из украинцев получит субсидию в размере до 21 тыс грн — объяснение Шмыгаля

По словам главы Кабмина Дениса Шмыгаля, украинцы, которые отапливают свое жилье углем, дровами или другим твердым топливом, получат субсидию в размере до 21 000 гривен.

Шмигаль анонсировал дополнительные субсидии для украинцев

Как отметил глава правительства, украинские власти делают все возможное, чтобы поддерживать тех, кто в этом больше всего нуждается.

Так, за текущий месяц украинцам уже насчитали 1,4 млрд грн жилищных субсидий и льгот, всего за 10 месяцев этого года — около 29,6 млрд грн было начислено и выплачено украинцам.

Кроме того, указано, что действует упрощенный порядок оформления субсидий, работает автоматическое переназначение для тех, кто получал субсидию в течение неотапливаемого сезона.

Люди, отапливающие жилье дровами, углем, другим твердым топливом, получат дополнительную выплату — до 21 тыс. грн. Эта программа охватит ориентировочно 500 тысяч украинских семей, — заявил Денис Шмигаль Поделиться

Глава Кабмина также пообещал, что власти Украины будут выполнять свои обязательства по пенсиям.

По его словам, в октябре пенсионерам выплачено 65 млрд. грн.

Фото: facebook.com/dshmyhal/

Как получить 1000 грн от Зеленского

По словам первого замминистра экономики Алексея Соболева, получить помощь в размере 1 тысячи гривен украинцы смогут на карту "Национального кэшбека" уже с 1 декабря 2024 года.

Что важно понимать, использовать средства необходимо до конца зимы. Деньги можно будет потратить на определенный спектр услуг:

оплату коммунальных услуг;

лекарство;

транспорт;

мобильная связь;

украинские книги.

Соболев также ответил, почему эти деньги нельзя было направить на оборону. Он отметил, что указанные средства выделены донорами для бюджета, но есть условие — их нельзя тратить на войну.