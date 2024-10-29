Кто из украинцев получит субсидию в размере до 21 тыс грн — объяснение Шмыгаля

По словам главы Кабмина Дениса Шмыгаля, украинцы, которые отапливают свое жилье углем, дровами или другим твердым топливом, получат субсидию в размере до 21 000 гривен.
Главные тезисы
- Шмыгаль заявил, что действует упрощенный порядок получения субсидий.
- Указанная программа охватит около 500 тыс. украинских семей.
- Узнайте детали о 1000 тыс грн помощи для каждого украинца.
Шмигаль анонсировал дополнительные субсидии для украинцев
Как отметил глава правительства, украинские власти делают все возможное, чтобы поддерживать тех, кто в этом больше всего нуждается.
Так, за текущий месяц украинцам уже насчитали 1,4 млрд грн жилищных субсидий и льгот, всего за 10 месяцев этого года — около 29,6 млрд грн было начислено и выплачено украинцам.
Кроме того, указано, что действует упрощенный порядок оформления субсидий, работает автоматическое переназначение для тех, кто получал субсидию в течение неотапливаемого сезона.
Глава Кабмина также пообещал, что власти Украины будут выполнять свои обязательства по пенсиям.
По его словам, в октябре пенсионерам выплачено 65 млрд. грн.
Как получить 1000 грн от Зеленского
По словам первого замминистра экономики Алексея Соболева, получить помощь в размере 1 тысячи гривен украинцы смогут на карту "Национального кэшбека" уже с 1 декабря 2024 года.
Что важно понимать, использовать средства необходимо до конца зимы. Деньги можно будет потратить на определенный спектр услуг:
оплату коммунальных услуг;
лекарство;
транспорт;
мобильная связь;
украинские книги.
Соболев также ответил, почему эти деньги нельзя было направить на оборону. Он отметил, что указанные средства выделены донорами для бюджета, но есть условие — их нельзя тратить на войну.
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