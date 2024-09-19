Медіаплатформа YouTube запустила нову функцію для користувачів, яка дозволяє окремо виділити улюблений відеоконтент і привернути до нього більше уваги.

Що відомо про опцію "Хайп"

Зазначається, що кожного тижня користувачі отримуватимуть можливість тричі використати функцію “Хайп” для голосування за відеоролики тих, хто тільки починає викладати свої роботи на YouTube і має менше 500 тис підписників.

Ті, хто отримають найбільшу кількість “хайпів”, потраплять у рейтинг топ-100, окремий для кожної країни.

На думку журналістів видання, платформа хоче перетворити функцію “Хайп” на аналог власної валюти для користувачів YouTube.

У майбутньому, скоріш за все “хайпи” можна буде купувати, а виручені кошти будуть передаватись авторам відео.

YouTube

Сервіс обіцяє поступово розгортати нову функцію по всьому світу. Першими користувачами виявилися жителі Бразилії, Туреччини та Тайвані.

Які ще нововедення готує YouTube для користувачів

Разом із Hype авторам YouTube стане доступна функція автоматичного дубляжу на різні мови, яку тестували з червня 2023 року.

Сервіс розширить кількість підтримуваних мов: з'являться іспанська, італійська, португальська, французька та інші.

Напередодні Google повністю вимкнула монетизацію YouTube-блогерам із Росії.

Раніше компанія вже запроваджувала обмеження для російських користувачів у 2022 році, коли відключила показ реклами на території Росії, проте перегляд від глядачів з-за кордону все ще давав змогу їм заробляти на контенті. Тепер і цього не буде.