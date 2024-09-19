Медіаплатформа YouTube запустила нову функцію для користувачів, яка дозволяє окремо виділити улюблений відеоконтент і привернути до нього більше уваги.
Головні тези:
- Функція “Хайп” на YouTube дозволяє користувачам голосувати за відеоролики та займати місця у рейтингу топ-100.
- YouTube планує зробити “хайпи” аналогом власної валюти, яку буде можна купувати для просування контенту.
- Помічено збільшення кількості підтримуваних мов на YouTube, зокрема іспанська, італійська, португальська та французька.
- Попередньо Google вимкнув монетизацію YouTube-блогерам із Росії, що включає відключення показу реклами й заарештування вробітки для контенту.
- Планується, що опцію “Хайп” та інші нововведення YouTube буде розгортати по всьому світу, починаючи з країн, які вже випробували нові функції, такі як Бразилія, Туреччина та Тайвань.
Що відомо про опцію "Хайп"
Зазначається, що кожного тижня користувачі отримуватимуть можливість тричі використати функцію “Хайп” для голосування за відеоролики тих, хто тільки починає викладати свої роботи на YouTube і має менше 500 тис підписників.
Ті, хто отримають найбільшу кількість “хайпів”, потраплять у рейтинг топ-100, окремий для кожної країни.
На думку журналістів видання, платформа хоче перетворити функцію “Хайп” на аналог власної валюти для користувачів YouTube.
У майбутньому, скоріш за все “хайпи” можна буде купувати, а виручені кошти будуть передаватись авторам відео.
Сервіс обіцяє поступово розгортати нову функцію по всьому світу. Першими користувачами виявилися жителі Бразилії, Туреччини та Тайвані.
Які ще нововедення готує YouTube для користувачів
Разом із Hype авторам YouTube стане доступна функція автоматичного дубляжу на різні мови, яку тестували з червня 2023 року.
Сервіс розширить кількість підтримуваних мов: з'являться іспанська, італійська, португальська, французька та інші.
Напередодні Google повністю вимкнула монетизацію YouTube-блогерам із Росії.
Раніше компанія вже запроваджувала обмеження для російських користувачів у 2022 році, коли відключила показ реклами на території Росії, проте перегляд від глядачів з-за кордону все ще давав змогу їм заробляти на контенті. Тепер і цього не буде.
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