YouTube добавил новую функцию для пользователей. Как она работает
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YouTube добавил новую функцию для пользователей. Как она работает

YouTube
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Источник:  The Verge

Медиаплатформа YouTube запустила новую функцию для пользователей, позволяющую отдельно выделить любимый видеоконтент и привлечь к нему больше внимания.

Главные тезисы

  • Функция “Хайп” на YouTube позволяет пользователям голосовать за видео и попадать в рейтинг топ-100, планируется использовать “хайпы” как аналог валюты для продвижения контента.
  • YouTube расширяет поддержку языков, включая испанский, итальянский, португальский, французский, и запускает функцию автоматического дубляжа видеороликов на разные языки.
  • Google отключила монетизацию YouTube-блогерам из России, включая показ рекламы и заработок на контенте, продвигаемом за границей.
  • Планируется поэтапное развертывание функции “Хайп” по всему миру, начиная с Бразилии, Турции и Тайваня, для оценки и продвижения контента на YouTube.
  • Авторам YouTube станет доступна функция автоматического дубляжа видеороликов на разные языки, что сделает контент более доступным для аудитории по всему миру.

Что известно об опции "Хайп"

Отмечается, что каждую неделю пользователи будут получать возможность трижды использовать функцию Хайп для голосования за видеоролики тех, кто только начинает выкладывать свои работы на YouTube и имеет менее 500 тыс подписчиков.

Те, кто получат наибольшее количество хайпов, попадут в рейтинг топ-100, отдельный для каждой страны.

По мнению журналистов издания, платформа хочет превратить функцию "Хайп" в аналог собственной валюты для пользователей YouTube.

В будущем, скорее всего, "хайпы" можно будет покупать, а вырученные средства будут передаваться авторам видео.

YouTube добавил инновационную опцию "Хайп" для продвижения контента
YouTube

Сервис обещает постепенно разворачивать новую функцию по всему миру. Первыми пользователями оказались жители Бразилии, Турции и Тайваня.

Какие нововведения готовит YouTube для пользователей

Вместе с Hype авторам YouTube станет доступна функция автоматического дубляжа на разные языки, тестируемая с июня 2023 года.

Сервис расширит количество поддерживаемых языков: появятся испанский, итальянский, португальский, французский и другие.

Накануне Google полностью выключила монетизацию YouTube-блогерам из России.

Ранее компания уже вводила ограничения для российских пользователей в 2022 году, когда отключила показ рекламы на территории России, однако просмотр от зрителей из-за границы все еще позволял им зарабатывать на контенте. Теперь этого не будет.

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