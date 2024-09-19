Медиаплатформа YouTube запустила новую функцию для пользователей, позволяющую отдельно выделить любимый видеоконтент и привлечь к нему больше внимания.

Что известно об опции "Хайп"

Отмечается, что каждую неделю пользователи будут получать возможность трижды использовать функцию Хайп для голосования за видеоролики тех, кто только начинает выкладывать свои работы на YouTube и имеет менее 500 тыс подписчиков.

Те, кто получат наибольшее количество хайпов, попадут в рейтинг топ-100, отдельный для каждой страны.

По мнению журналистов издания, платформа хочет превратить функцию "Хайп" в аналог собственной валюты для пользователей YouTube.

В будущем, скорее всего, "хайпы" можно будет покупать, а вырученные средства будут передаваться авторам видео.

YouTube

Сервис обещает постепенно разворачивать новую функцию по всему миру. Первыми пользователями оказались жители Бразилии, Турции и Тайваня.

Какие нововведения готовит YouTube для пользователей

Вместе с Hype авторам YouTube станет доступна функция автоматического дубляжа на разные языки, тестируемая с июня 2023 года.

Сервис расширит количество поддерживаемых языков: появятся испанский, итальянский, португальский, французский и другие.

Накануне Google полностью выключила монетизацию YouTube-блогерам из России.

Ранее компания уже вводила ограничения для российских пользователей в 2022 году, когда отключила показ рекламы на территории России, однако просмотр от зрителей из-за границы все еще позволял им зарабатывать на контенте. Теперь этого не будет.