Закарпатський підприємець допомагав робити РЛС для військових кораблів РФ

На Закарпатті правоохоронці викрили місцевого підприємця, який допомагав РФ виробляти високотехнологічне обладнання для кораблів військового флоту.

СБУ викрила постачальника флоту РФ з Закарпаття

Підприємець постачав вогнетривку сировину, яка необхідна виплавки сталі та її подальшого застосування для виробництва радіолокаційних комплексів для суден російського флоту.

Щоб організувати оборудку він виїхав до однієї з європейських країн, звідки й перевозив відповідну сировину нібито для замовників з Близького Сходу.

Насправді фігурант переправляв придбану продукцію через територію Білорусі своїм покупцям в РФ. Поширити

Доставку він здійснював вантажівки власного автотранспортного підприємства на території ЄС.

СБУ зазначає, що зловмисник поставив до РФ декілька партій сировини на понад 12 млн грн.

Замовниками були представники одного з найбільших підприємств чорної металургії РФ – Нижньолипецького металургійного комбінату. Також зафіксовані постачання в Крим.

Що загрожує зловмиснику з Закарпаття

Правоохоронці під час обшуків в офісних приміщеннях фігуранта на Закарпатті виявили фінансово-господарську документацію із доказами оборудок.

Директору підприємства повідомили про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора).

Він наразі переховується за кордоном, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.