Закарпатський підприємець допомагав робити РЛС для військових кораблів РФ

На Закарпатті правоохоронці викрили місцевого підприємця, який допомагав РФ виробляти високотехнологічне обладнання для кораблів військового флоту.
СБУ викрила постачальника флоту РФ з Закарпаття
Підприємець постачав вогнетривку сировину, яка необхідна виплавки сталі та її подальшого застосування для виробництва радіолокаційних комплексів для суден російського флоту.
Щоб організувати оборудку він виїхав до однієї з європейських країн, звідки й перевозив відповідну сировину нібито для замовників з Близького Сходу.
Доставку він здійснював вантажівки власного автотранспортного підприємства на території ЄС.
СБУ зазначає, що зловмисник поставив до РФ декілька партій сировини на понад 12 млн грн.
Замовниками були представники одного з найбільших підприємств чорної металургії РФ – Нижньолипецького металургійного комбінату. Також зафіксовані постачання в Крим.
Що загрожує зловмиснику з Закарпаття
Правоохоронці під час обшуків в офісних приміщеннях фігуранта на Закарпатті виявили фінансово-господарську документацію із доказами оборудок.
Директору підприємства повідомили про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора).
Він наразі переховується за кордоном, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-