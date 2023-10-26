Закарпатский предприниматель помогал делать РЛС для военных кораблей РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Закарпатский предприниматель помогал делать РЛС для военных кораблей РФ

СБУ
СБУ
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На Закарпатье правоохранители разоблачили местного предпринимателя, который помогал РФ производить высокотехнологичное оборудование для кораблей военного флота.

СБУ разоблачила поставщика флота РФ из Закарпатья

Предприниматель поставлял огнеупорное сырье, необходимое для выплавки стали и ее дальнейшего применения для производства радиолокационных комплексов для судов российского флота.

Чтобы организовать сделку, он выехал в одну из европейских стран, откуда и перевозил соответствующее сырье якобы для заказчиков с Ближнего Востока.

На самом деле, фигурант переправлял приобретенную продукцию через территорию Беларуси своим покупателям в РФ.

Доставку он осуществлял грузовиком собственного автотранспортного предприятия на территории ЕС.

СБУ отмечает, что злоумышленник поставил в РФ несколько партий сырья более чем на 12 млн грн.

Заказчиками были представители одного из крупнейших предприятий черной металлургии РФ – Нижнелипецкого металлургического комбината. Также зафиксированы поставки в Крым.

Что угрожает злоумышленнику из Закарпатья

Правоохранители во время обысков в офисных помещениях фигуранта на Закарпатье обнаружили финансово-хозяйственную документацию с поличным.

Директору предприятия сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (проведение хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, в том числе оккупационной администрацией государства-агрессора).

Он сейчас скрывается за границей, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.

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