Закарпатский предприниматель помогал делать РЛС для военных кораблей РФ

На Закарпатье правоохранители разоблачили местного предпринимателя, который помогал РФ производить высокотехнологичное оборудование для кораблей военного флота.
СБУ разоблачила поставщика флота РФ из Закарпатья
Предприниматель поставлял огнеупорное сырье, необходимое для выплавки стали и ее дальнейшего применения для производства радиолокационных комплексов для судов российского флота.
Чтобы организовать сделку, он выехал в одну из европейских стран, откуда и перевозил соответствующее сырье якобы для заказчиков с Ближнего Востока.
Доставку он осуществлял грузовиком собственного автотранспортного предприятия на территории ЕС.
СБУ отмечает, что злоумышленник поставил в РФ несколько партий сырья более чем на 12 млн грн.
Заказчиками были представители одного из крупнейших предприятий черной металлургии РФ – Нижнелипецкого металлургического комбината. Также зафиксированы поставки в Крым.
Что угрожает злоумышленнику из Закарпатья
Правоохранители во время обысков в офисных помещениях фигуранта на Закарпатье обнаружили финансово-хозяйственную документацию с поличным.
Директору предприятия сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (проведение хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, в том числе оккупационной администрацией государства-агрессора).
Он сейчас скрывается за границей, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.
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