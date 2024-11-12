Затемнення століття. Коли відбудеться та до чого готуватися

За словами астрономів, 2 серпня 2027 року людство зможе насолодитися найтривалішим повним сонячним затемненням XXI століття. Що важливо розуміти, воно буде відбуватися в районі Північної Африки й охопить приблизно 90 мільйонів осіб. Уже зараз науковці величають його "затемненням століття".

Що важливо знати про затемнення століття

Учені звертають увагу на те, що на початку 2024 року пік повного сонячного затемнення сягав 4 хвилини 28 секунд.

Що важливо розуміти, під час "Великого північноафриканського затемнення" Місяць закриє Сонце на 6 хвилин і 23 секунди.

За словами науковців, де буде затемнення, практично не буде хмар, тому рекомендують його не пропускати.

Починаючись в Атлантичному океані, шлях повного затемнення завширшки приблизно 275 км пройде Гібралтарською протокою, унаслідок чого охопить південь Іспанії, Гібралтар і Марокко.

Окрім того, наголошується, що найкращими містами, де буде можливість ним насолодитися, стануть:

Кадіс в Іспанії (2 хвилини 47 секунд), Танжер у Марокко (4 хвилини 48 секунд), Оран в Алжирі (5 хвилин і 6 секунд), острови Керкенна в Тунісі (5 хвилин і 42 секунди), оаза Сива (5 хвилин 29 секунд) , Луксор (6 хвилин 22 секунди) в Єгипті, Джидда в Саудівській Аравії (5 хвилин і 54 секунди).

Фото: unsplash.com

Чому вказані регіони дійсно особливі

За словами метеоролога і мисливця за затемненнями Джея Андерсона, протягом останньої чверті століття в деяких із цих регіонів не було жодної "серпневої хмари".

Небагато затемнень гарантують безхмарне небо, але в деяких випадках шлях повного затемнення 2027 року через Північну Африку дуже близький до цього, — зазначив він. Поширити

Окрім того, наголошується, шо єдиною проблемою цього сонячного затемнення є саме температура повітря в регіоні та в пилових бурях.

Джей Андерсон звертає увагу на те, що до події залишається близько 1000 днів.