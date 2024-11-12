Затмение столетия. Когда произойдет и к чему готовиться
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Затмение столетия. Когда произойдет и к чему готовиться

Что важно знать о затемнении века
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Источник:  Forbes

По словам астрономов, 2 августа 2027 года человечество сможет насладиться самым продолжительным полным солнечным затмением XXI века. Что важно понимать, оно будет происходить в районе Северной Африки и охватит около 90 миллионов человек. Уже сейчас ученые величают его "затмением столетия".

Главные тезисы

  • Продолжительность долгожданного события будет составлять 6 минут и 23 секунды.
  • Лучшие места для наблюдения: Кадис, Танжер, Оран, острова Керкенна, оаза Сива, Луксор и Джидда.
  • Метеоролог Джей Андерсон отмечает, что некоторые регионы обещают безоблачное небо для наблюдения за затемнением.

Что важно знать о затемнении века

Ученые обращают внимание на то, что в начале 2024 года пик полного солнечного затмения достигал 4 минут 28 секунд.

Что важно понимать, во время "Великого североафриканского затмения" Луна закроет Солнце на 6 минут и 23 секунды.

По словам ученых, где будет затемнение, практически не будет облаков, поэтому рекомендуют его не пропускать.

Начинаясь в Атлантическом океане, путь полного затемнения в ширину примерно 275 км пройдет по Гибралтарскому проливу, в результате чего охватит юг Испании, Гибралтар и Марокко.

Кроме того, указано, что лучшими городами, где будет возможность им насладиться, станут:

  1. Кадис в Испании (2 минуты 47 секунд),

  2. Танжер в Марокко (4 минуты 48 секунд),

  3. Оран в Алжире (5 минут и 6 секунд),

  4. острова Керкенна в Тунисе (5 минут и 42 секунды),

  5. оаза Сива (5 минут 29 секунд) ,

  6. Луксор (6 минут 22 секунды) в Египте,

  7. Джидда в Саудовской Аравии (5 минут и 54 секунды).

Фото: unsplash.com

Почему указанные регионы действительно особенные

По словам метеоролога и охотника за затемнениями Джея Андерсона, в течение последней четверти века в некоторых из этих регионов не было ни одного "августовского облака".

Немногие затмения гарантируют безоблачное небо, но в некоторых случаях путь полного затмения 2027 года через Северную Африку очень близок к этому, — отметил он.

Кроме того, сообщается, что единственной проблемой этого солнечного затмения является температура воздуха в регионе и в пылевых бурях.

Джей Андерсон обращает внимание на то, что до события остается около 1000 дней.

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