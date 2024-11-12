Затмение столетия. Когда произойдет и к чему готовиться

По словам астрономов, 2 августа 2027 года человечество сможет насладиться самым продолжительным полным солнечным затмением XXI века. Что важно понимать, оно будет происходить в районе Северной Африки и охватит около 90 миллионов человек. Уже сейчас ученые величают его "затмением столетия".
Главные тезисы
- Продолжительность долгожданного события будет составлять 6 минут и 23 секунды.
- Лучшие места для наблюдения: Кадис, Танжер, Оран, острова Керкенна, оаза Сива, Луксор и Джидда.
- Метеоролог Джей Андерсон отмечает, что некоторые регионы обещают безоблачное небо для наблюдения за затемнением.
Что важно знать о затемнении века
Ученые обращают внимание на то, что в начале 2024 года пик полного солнечного затмения достигал 4 минут 28 секунд.
Что важно понимать, во время "Великого североафриканского затмения" Луна закроет Солнце на 6 минут и 23 секунды.
По словам ученых, где будет затемнение, практически не будет облаков, поэтому рекомендуют его не пропускать.
Начинаясь в Атлантическом океане, путь полного затемнения в ширину примерно 275 км пройдет по Гибралтарскому проливу, в результате чего охватит юг Испании, Гибралтар и Марокко.
Кроме того, указано, что лучшими городами, где будет возможность им насладиться, станут:
Кадис в Испании (2 минуты 47 секунд),
Танжер в Марокко (4 минуты 48 секунд),
Оран в Алжире (5 минут и 6 секунд),
острова Керкенна в Тунисе (5 минут и 42 секунды),
оаза Сива (5 минут 29 секунд) ,
Луксор (6 минут 22 секунды) в Египте,
Джидда в Саудовской Аравии (5 минут и 54 секунды).
Почему указанные регионы действительно особенные
По словам метеоролога и охотника за затемнениями Джея Андерсона, в течение последней четверти века в некоторых из этих регионов не было ни одного "августовского облака".
Кроме того, сообщается, что единственной проблемой этого солнечного затмения является температура воздуха в регионе и в пылевых бурях.
Джей Андерсон обращает внимание на то, что до события остается около 1000 дней.
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