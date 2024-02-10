Західні аналітики заявили про поразку авіації РФ в Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Західні аналітики заявили про поразку авіації РФ в Україні

Знищений гелікоптер армії РФ
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Джерело:  online.ua

За інформацією аналітиків з Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), авіація злочинної армії РФ провалила поставлені завдання в Україні та зазнала численних втрат. 

Що відомо про провал авіації РФ зі встановлення переваги у небі над Україною

Російські військово-повітряні сили продемонстрували слабкі результати у війні Москви проти України, зазнавши значних втрат деяких ключових літаків. Між ворогами залишається паритет у повітрі, а не перевага в повітрі, і це ситуація, яку Україна має підтримувати, - зазначається у матеріалі.

Аналітики IISS підкреслюють, що ВКС РФ не змогли встановити контроль над українським повітряним простором попри власну тотальну чисельну перевагу у літаках над Україною.

Аналітики підкреслюють, що справа не у бездіяльності російської авіації, а в її не ефективності.

Так, у аналітичному огляді зазначається, що від початку масштабної війни проти України злочинна армія РФ втратила близько 40% ударних гелікоптерів Ка-52, значну частину винищувачів-бомбардувальників Мі-35 і Мі-28.

Окрім цього значних втрат зазнав парк вертольотів РЕБ Мі-8МТПР-1, який скоротився щонайменще на 20%.

Знищення літака дальнього радіовиявлення А-50 і пошкодження командно-штабного літака Іл-22М також стало ударом по оперативній спроможності і моральному стану ВКС. 

Як армія РФ намагається зменшити втрати у війні проти України

Аналітики підкреслюють, що для зменшення витрат та збереження впливу на ситуацію на фронті російські окупанти все частіше використовують далекобійну зброю.

Так, росіяни все частіше використовують літаки Су-34 для скидання плануючих авіабомб, які можна випускати з більшої дистанції, щоб уникнути українських наземних ППО малої дальності.

Також росіяни використовують цей літак для ударів керованими ракетами "повітря-земля" Х-59.

Аналогічно ударні вертольоти Ка-52М та Мі-28НМ зараз використовують ракети класу "повітря-поверхня" ЛМУР, які дозволяють їм вражати цілі на більшій відстані, не наближаючись безпосередньо до лінії фронту.

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