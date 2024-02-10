По информации аналитиков из Международного института стратегических исследований (IISS), авиация преступной армии РФ провалила поставленные задачи в Украине и понесла многочисленные потери.
Что известно о провале авиации РФ по установлению превосходства в небе над Украиной
Аналитики IISS подчеркивают , что ВКС РФ не смогли установить контроль над украинским воздушным пространством, несмотря на собственное тотальное численное преимущество в самолетах над Украиной.
Аналитики подчеркивают, что дело не в бездействии российской авиации, а в ее неэффективности.
Так, в аналитическом обзоре отмечается, что с начала масштабной войны против Украины преступная армия РФ потеряла около 40% ударных вертолетов Ка-52, значительную часть истребителей-бомбардировщиков Ми-35 и Ми-28.
Кроме этого значительные потери понес парк вертолетов РЭБ Ми-8МТПР-1, сократившийся по меньшей мере на 20%.
Уничтожение самолета дальнего радиообнаружения А-50 и повреждение командно-штабного самолета Ил-22М также явилось ударом по оперативной состоятельности и моральному состоянию ВКС.
Как армия РФ пытается уменьшить потери в войне против Украины
Аналитики подчеркивают, что для уменьшения затрат и сохранения влияния на ситуацию на фронте российские оккупанты все чаще используют дальнобойное оружие.
Так, россияне все чаще используют самолеты Су-34 для сброса планирующих авиабомб, которые можно выпускать с большей дистанции во избежание украинских наземных ПВО малой дальности.
Также россияне используют этот самолет для ударов управляемыми ракетами "воздух-земля" Х-59.
Аналогично ударные вертолеты Ка-52М и Ми-28НМ сейчас используют ракеты класса "воздух-поверхность" ЛМУР, позволяющие им поражать цели на большем расстоянии, не приближаясь непосредственно к линии фронта.
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