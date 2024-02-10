Западные аналитики заявили о поражении авиации РФ в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Западные аналитики заявили о поражении авиации РФ в Украине

Уничтоженный вертолет армии РФ
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Источник:  online.ua

По информации аналитиков из Международного института стратегических исследований (IISS), авиация преступной армии РФ провалила поставленные задачи в Украине и понесла многочисленные потери.

Что известно о провале авиации РФ по установлению превосходства в небе над Украиной

Российские военно-воздушные силы продемонстрировали слабые результаты в войне Москвы против Украины, понеся значительные потери некоторых ключевых самолетов. Между врагами остается паритет в воздухе, а не превосходство в воздухе, и это ситуация, которую Украина должна поддерживать, говорится в материале.

Аналитики IISS подчеркивают , что ВКС РФ не смогли установить контроль над украинским воздушным пространством, несмотря на собственное тотальное численное преимущество в самолетах над Украиной.

Аналитики подчеркивают, что дело не в бездействии российской авиации, а в ее неэффективности.

Так, в аналитическом обзоре отмечается, что с начала масштабной войны против Украины преступная армия РФ потеряла около 40% ударных вертолетов Ка-52, значительную часть истребителей-бомбардировщиков Ми-35 и Ми-28.

Кроме этого значительные потери понес парк вертолетов РЭБ Ми-8МТПР-1, сократившийся по меньшей мере на 20%.

Уничтожение самолета дальнего радиообнаружения А-50 и повреждение командно-штабного самолета Ил-22М также явилось ударом по оперативной состоятельности и моральному состоянию ВКС.

Как армия РФ пытается уменьшить потери в войне против Украины

Аналитики подчеркивают, что для уменьшения затрат и сохранения влияния на ситуацию на фронте российские оккупанты все чаще используют дальнобойное оружие.

Так, россияне все чаще используют самолеты Су-34 для сброса планирующих авиабомб, которые можно выпускать с большей дистанции во избежание украинских наземных ПВО малой дальности.

Также россияне используют этот самолет для ударов управляемыми ракетами "воздух-земля" Х-59.

Аналогично ударные вертолеты Ка-52М и Ми-28НМ сейчас используют ракеты класса "воздух-поверхность" ЛМУР, позволяющие им поражать цели на большем расстоянии, не приближаясь непосредственно к линии фронта.

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