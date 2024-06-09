Зеленський назвав найгарячіший напрямок на фронті — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський назвав найгарячіший напрямок на фронті — відео

Володимир Зеленський
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найскладнішим місцем на фронті залишається Покровський напрямок.

Головні тези:

  • Саме на Покровському напрямку зафіксовано найбільший тиск армії РФ і відбувається найбільша кількість боїв щодня.
  • Українські військові посилюють оборону на Харківському напрямку, де російські війська не змогли реалізувати свою операцію з наступу.
  • Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність захисникам та командирам за знищення російського ворога та анонсував нові кроки для зміцнення оборонної лінії.
  • Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про ситуацію на фронті, де українські війська успішно стримують та знищують російські підрозділи, що намагаються вторгнутися на територію України.

Володимир Зеленський назвав Покровський напрямок найгарячішим на фронті

Про це президент заявив у вечірньому зверненні.

Покровський напрямок, Донеччина. Там майже щодня незмінно найважче по фронту. Найбільший тиск окупанта. Щодня — найбільша кількість боїв. Лише за вчора — більше 40 атак, сьогодні, на цей час, вже більше 20, — заявив Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Також він висловив вдячність кожному захиснику та командиру, які знищують російського ворога та роблять все, щоб втримати українські позиції.

Крім цього, Зеленський заявив про нові кроки, які готує Україна. Лідер держави прослухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, а також найближчим часом планує заслухати керівника ГУР Кирила Буданова.

Зеленський анонсував посилення оборони на Харківському напрямку

Росії не вдалося реалізувати свою операцію з наступу в Харківській області. Українські військові ще більше посилять Харківський напрямок.

Як розповів президент, він обговорював загальну ситуацію на фронті з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Дуже вагомий результат — те, що російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію. Максимально їх зараз стримуємо і знищуємо російські підрозділи, які заходять на нашу землю та тероризують Харківщину. Напрямок — посилено. І буде ще посилено, — наголосив глава держави.

Також Сирський, за словами Зеленського, доповів і щодо напрямків в Донецькій області. Там найбільш важко наразі.

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