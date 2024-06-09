Зеленський назвав найгарячіший напрямок на фронті — відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найскладнішим місцем на фронті залишається Покровський напрямок.
Головні тези:
- Саме на Покровському напрямку зафіксовано найбільший тиск армії РФ і відбувається найбільша кількість боїв щодня.
- Українські військові посилюють оборону на Харківському напрямку, де російські війська не змогли реалізувати свою операцію з наступу.
- Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність захисникам та командирам за знищення російського ворога та анонсував нові кроки для зміцнення оборонної лінії.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про ситуацію на фронті, де українські війська успішно стримують та знищують російські підрозділи, що намагаються вторгнутися на територію України.
Володимир Зеленський назвав Покровський напрямок найгарячішим на фронті
Про це президент заявив у вечірньому зверненні.
Також він висловив вдячність кожному захиснику та командиру, які знищують російського ворога та роблять все, щоб втримати українські позиції.
Крім цього, Зеленський заявив про нові кроки, які готує Україна. Лідер держави прослухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, а також найближчим часом планує заслухати керівника ГУР Кирила Буданова.
Зеленський анонсував посилення оборони на Харківському напрямку
Росії не вдалося реалізувати свою операцію з наступу в Харківській області. Українські військові ще більше посилять Харківський напрямок.
Як розповів президент, він обговорював загальну ситуацію на фронті з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.
Також Сирський, за словами Зеленського, доповів і щодо напрямків в Донецькій області. Там найбільш важко наразі.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-