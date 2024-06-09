Зеленский назвал самое горячее направление на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский назвал самое горячее направление на фронте

Владимир Зеленский
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самым сложным местом на фронте остается Покровское направление.

Главные тезисы

  • Именно в Покровском направлении зафиксировано наибольшее давление армии РФ и происходит наибольшее количество боев ежедневно.
  • Украинские военные усиливают оборону на Харьковском направлении, где российские войска не смогли реализовать свою операцию по наступлению.
  • Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность защитникам и командирам за уничтожение российского врага и анонсировал новые шаги по укреплению оборонной линии.
  • Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о ситуации на фронте, где украинские войска успешно сдерживают и уничтожают российские подразделения, пытающиеся вторгнуться на территорию Украины.

Владимир Зеленский назвал Покровское направление самым горячим на фронте

Об этом президент заявил в вечернем обращении.

Покровское направление, Донбасса. Там почти каждый день неизменно тяжелее всего по фронту. Наибольшее давление оккупанта. Каждый день — самое большое количество боев. Только за вчера — более 40 атак, сегодня, к настоящему времени, уже больше 20, — заявил Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Также он поблагодарил каждого защитника и командира, которые уничтожают российского врага и делают все, чтобы удержать украинские позиции.

Кроме того, Зеленский заявил о новых шагах, которые готовит Украина. Лидер государства прослушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, а также в ближайшее время планирует заслушать руководителя ГУР Кирилла Буданова.

Зеленский анонсировал усиление обороны на Харьковском направлении

России не удалось реализовать свою операцию по наступлению в Харьковской области. Украинские военные еще больше усилят Харьковское направление.

Как рассказал президент, он обсуждал общую ситуацию на фронте с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Весомый результат — то, что российской армии не удалось реализовать их Харьковскую операцию. Максимально их сейчас сдерживаем и уничтожаем российские подразделения, которые входят в нашу землю и терроризируют Харьковщину. Направление – усилено. И будет еще усилен, — подчеркнул глава государства.

Также Сырский, по словам Зеленского, доложил и о направлениях в Донецкой области. Там наиболее тяжело сейчас.

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