Зеленский назвал самое горячее направление на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самым сложным местом на фронте остается Покровское направление.
Главные тезисы
- Именно в Покровском направлении зафиксировано наибольшее давление армии РФ и происходит наибольшее количество боев ежедневно.
- Украинские военные усиливают оборону на Харьковском направлении, где российские войска не смогли реализовать свою операцию по наступлению.
- Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность защитникам и командирам за уничтожение российского врага и анонсировал новые шаги по укреплению оборонной линии.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о ситуации на фронте, где украинские войска успешно сдерживают и уничтожают российские подразделения, пытающиеся вторгнуться на территорию Украины.
Владимир Зеленский назвал Покровское направление самым горячим на фронте
Об этом президент заявил в вечернем обращении.
Также он поблагодарил каждого защитника и командира, которые уничтожают российского врага и делают все, чтобы удержать украинские позиции.
Кроме того, Зеленский заявил о новых шагах, которые готовит Украина. Лидер государства прослушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, а также в ближайшее время планирует заслушать руководителя ГУР Кирилла Буданова.
Зеленский анонсировал усиление обороны на Харьковском направлении
России не удалось реализовать свою операцию по наступлению в Харьковской области. Украинские военные еще больше усилят Харьковское направление.
Как рассказал президент, он обсуждал общую ситуацию на фронте с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.
Также Сырский, по словам Зеленского, доложил и о направлениях в Донецкой области. Там наиболее тяжело сейчас.
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