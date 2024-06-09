Зеленский назвал самое горячее направление на фронте

Владимир Зеленский назвал Покровское направление самым горячим на фронте

Об этом президент заявил в вечернем обращении.

Покровское направление, Донбасса. Там почти каждый день неизменно тяжелее всего по фронту. Наибольшее давление оккупанта. Каждый день — самое большое количество боев. Только за вчера — более 40 атак, сегодня, к настоящему времени, уже больше 20, — заявил Владимир Зеленский. Владимир Зеленский Президент Украины

Также он поблагодарил каждого защитника и командира, которые уничтожают российского врага и делают все, чтобы удержать украинские позиции.

Кроме того, Зеленский заявил о новых шагах, которые готовит Украина. Лидер государства прослушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, а также в ближайшее время планирует заслушать руководителя ГУР Кирилла Буданова.

Зеленский анонсировал усиление обороны на Харьковском направлении

России не удалось реализовать свою операцию по наступлению в Харьковской области. Украинские военные еще больше усилят Харьковское направление.

Как рассказал президент, он обсуждал общую ситуацию на фронте с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Весомый результат — то, что российской армии не удалось реализовать их Харьковскую операцию. Максимально их сейчас сдерживаем и уничтожаем российские подразделения, которые входят в нашу землю и терроризируют Харьковщину. Направление – усилено. И будет еще усилен, — подчеркнул глава государства. Поделиться

Также Сырский, по словам Зеленского, доложил и о направлениях в Донецкой области. Там наиболее тяжело сейчас.