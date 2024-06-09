Через несколько недель в Вооруженных силах Украины начнутся испытания управляемых авиабомб украинского производства.
Главные тезисы
- Украинские военные работают над созданием собственных корректируемых авиабомб на базе свободнопадающих.
- РФ активно использует КАБ для атак на украинские территории, что подчеркивает важность развития собственного военно-воздушного комплекса.
- Украина сталкивается с проблемой обучения пилотов F-16 из-за ограниченного количества мест в программах обучения в США и других странах-партнерах.
- Следствием этого является необходимость развития собственных программ подготовки пилотов и увеличения доступных мест для обучения.
В Украине разрабатывают КАБы отечественного производства
Об этом рассказал начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов.
Он добавил, что пока Воздушные силы ВСУ используют КАБы западного производства: GBU-39, GBU-62 разных калибров.
Отметим, что силы РФ активно применяют КАБы для атак украинских населенных пунктов и позиций украинских военных. В частности, эти бомбы активно применялись во время российского наступления на север Харьковщины.
Politico узнал количество будущих пилотов F-16 для ВСУ
В ВВС США официально заявили, что у них нет мест для подготовки более 12 пилотов за 2023-2024 годы. Дания подготовит восемь пилотов к концу года. А в Румынии продолжаются подготовительные мероприятия для начала обучения.
Украина заявляет, что имеет 30 пилотов, имеющих право немедленно начать обучение в США.
Однако, по словам трех человек, непосредственно знакомых с запросом, администрация Байдена заявила Киеву, что в ее программе в Аризоне нет мест для приема более 12 пилотных стажеров одновременно.
В Дании и Румынии есть аналогичная проблема с доступными местами для обучения.
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