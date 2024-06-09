Украина начнет испытание собственных КАБов — Воздушные силы ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Украина начнет испытание собственных КАБов — Воздушные силы ВСУ

КАБы
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Источник:  Радио Свобода

Через несколько недель в Вооруженных силах Украины начнутся испытания управляемых авиабомб украинского производства.

Главные тезисы

  • Украинские военные работают над созданием собственных корректируемых авиабомб на базе свободнопадающих.
  • РФ активно использует КАБ для атак на украинские территории, что подчеркивает важность развития собственного военно-воздушного комплекса.
  • Украина сталкивается с проблемой обучения пилотов F-16 из-за ограниченного количества мест в программах обучения в США и других странах-партнерах.
  • Следствием этого является необходимость развития собственных программ подготовки пилотов и увеличения доступных мест для обучения.

В Украине разрабатывают КАБы отечественного производства

Об этом рассказал начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов.

У нас сейчас идут также работы по переоборудованию и созданию своих корректируемых авиабомб, на базе обычных вольнопадающих. Там есть некоторые конструктивные нюансы, нужно подобрать крыло, GPS-модуль, а также модуль управления. Через несколько недель мы должны начать первые испытания первых партий таких бомб, уже украинских.

Сергей Голубцов

Сергей Голубцов

Начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ

Он добавил, что пока Воздушные силы ВСУ используют КАБы западного производства: GBU-39, GBU-62 разных калибров.

Отметим, что силы РФ активно применяют КАБы для атак украинских населенных пунктов и позиций украинских военных. В частности, эти бомбы активно применялись во время российского наступления на север Харьковщины.

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В ВВС США официально заявили, что у них нет мест для подготовки более 12 пилотов за 2023-2024 годы. Дания подготовит восемь пилотов к концу года. А в Румынии продолжаются подготовительные мероприятия для начала обучения.

Украина заявляет, что имеет 30 пилотов, имеющих право немедленно начать обучение в США.

Однако, по словам трех человек, непосредственно знакомых с запросом, администрация Байдена заявила Киеву, что в ее программе в Аризоне нет мест для приема более 12 пилотных стажеров одновременно.

В Дании и Румынии есть аналогичная проблема с доступными местами для обучения.

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