Зеленський підписав указ про започаткування Дня Сил безпілотних систем ЗСУ

Президент Володимир Зеленський підписав указ про установлення Дня Сил безпілотних систем Збройних Сил України, який відзначатимуть щороку 11 червня.
Головні тези:
- Президент Володимир Зеленський підписав указ про започаткування Дня Сил безпілотних систем Збройних Сил України, який буде відзначатися 11 червня кожного року.
- День Сил безпілотних систем ЗСУ встановлюється з метою вшанування ролі СБС в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також для створення нових військових традицій.
В Україні з’явився День Сил безпілотних систем ЗСУ
Про це йдеться в указі № 485/2026 від 10 червня 2026 року, оприлюдненому на сайті Президента.
У документі зазначається, що День Сил безпілотних систем ЗСУ встановлюється, враховуючи роль СБС у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України та з метою започаткування нових військових традицій.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
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