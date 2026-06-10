Зеленський підписав указ про започаткування Дня Сил безпілотних систем ЗСУ

Президент Володимир Зеленський підписав указ про установлення Дня Сил безпілотних систем Збройних Сил України, який відзначатимуть щороку 11 червня.

В Україні з’явився День Сил безпілотних систем ЗСУ

Про це йдеться в указі № 485/2026 від 10 червня 2026 року, оприлюдненому на сайті Президента.

У документі зазначається, що День Сил безпілотних систем ЗСУ встановлюється, враховуючи роль СБС у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України та з метою започаткування нових військових традицій.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.