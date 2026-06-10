Зеленский подписал указ об установлении Дня Сил беспилотных систем ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский подписал указ об установлении Дня Сил беспилотных систем ВСУ

Офис Президента Украины
СБС
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Президент Владимир Зеленский подписал указ об установлении Дня сил безпилотных систем Вооруженных Сил Украины, который будут отмечать ежегодно 11 июня.

Главные тезисы

  • Президент Зеленский установил День Сил беспилотных систем ВСУ, который будет отмечаться 11 июня ежегодно.
  • Этот праздник призван увековечить роль безпилотных систем в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины.

В Украине появился День Сил беспилотных систем ВСУ

Об этом говорится в указе №485/2026 от 10 июня 2026 года, обнародованном на сайте Президента.

В документе отмечается, что День Сил беспилотных систем ВСУ устанавливается, учитывая роль ССС в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины и с целью создания новых военных традиций.

Указ вступает в силу дня опубликования.

По информации командующего СБС Роберта "Мадяра" Бровди, за последние 14 суток благодаря огневому контролю украинских дронов над сухопутным коридором в Крым, военный грузовой трафик армии РФ сократился на 71%.

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