Зеленский подписал указ об установлении Дня Сил беспилотных систем ВСУ

Президент Владимир Зеленский подписал указ об установлении Дня сил безпилотных систем Вооруженных Сил Украины, который будут отмечать ежегодно 11 июня.

В Украине появился День Сил беспилотных систем ВСУ

Об этом говорится в указе №485/2026 от 10 июня 2026 года, обнародованном на сайте Президента.

В документе отмечается, что День Сил беспилотных систем ВСУ устанавливается, учитывая роль ССС в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины и с целью создания новых военных традиций.

Указ вступает в силу дня опубликования.