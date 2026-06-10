Зеленский подписал указ об установлении Дня Сил беспилотных систем ВСУ

Президент Владимир Зеленский подписал указ об установлении Дня сил безпилотных систем Вооруженных Сил Украины, который будут отмечать ежегодно 11 июня.
Главные тезисы
- Президент Зеленский установил День Сил беспилотных систем ВСУ, который будет отмечаться 11 июня ежегодно.
- Этот праздник призван увековечить роль безпилотных систем в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины.
В Украине появился День Сил беспилотных систем ВСУ
Об этом говорится в указе №485/2026 от 10 июня 2026 года, обнародованном на сайте Президента.
В документе отмечается, что День Сил беспилотных систем ВСУ устанавливается, учитывая роль ССС в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины и с целью создания новых военных традиций.
Указ вступает в силу дня опубликования.
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