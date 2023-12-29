Зеленський прибув в Авдіївку — відео

29 грудня український лідер Володимир Зеленський офіційно повідомив, що він знаходиться в Авдіївці Донецької області.
Зеленський 29 грудня відвідав Авдіївку: відео та перші подробиці
За словами глави держави, він відвідав позиції 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.
Президент України вкотре звертає увагу на те, що це одна з найскладніших ділянок фронту.
Що відомо про ситуацію на Донбасі станом на 29 грудня
Як повідомляє генштаб ЗСУ, на Бахмутському напрямку українські захисники відбили 3 атаки противника поблизу Богданівки та Андріївки Донецької області.
Окрім того, наголошується, що в зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити місто Авдіївка.
На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.
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