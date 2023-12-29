Зеленський прибув в Авдіївку — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський прибув в Авдіївку — відео

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський

29 грудня український лідер Володимир Зеленський офіційно повідомив, що він знаходиться в Авдіївці Донецької області.

Зеленський 29 грудня відвідав Авдіївку: відео та перші подробиці

За словами глави держави, він відвідав позиції 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Президент України вкотре звертає увагу на те, що це одна з найскладніших ділянок фронту.

Подякував воїнам особисто. Обговорили з командиром оборонну ситуацію, основні потреби. Відзначив найкращих воїнів державними нагородами та вручив «Золоту Зірку» Героя України молодшому сержанту Ігорю Тимощуку. Дякую всім, хто на передовій, за службу, за цей рік, який уся країна вистояла завдяки саме таким воїнам. Тим, хто захищає нашу державу попри все. Тим, хто щодня дає бойовий результат, - наголосив Володимир Зеленський та опублікував відео.

Що відомо про ситуацію на Донбасі станом на 29 грудня

Як повідомляє генштаб ЗСУ, на Бахмутському напрямку українські захисники відбили 3 атаки противника поблизу Богданівки та Андріївки Донецької області.

Окрім того, наголошується, що в зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити місто Авдіївка.

Наші воїни стійко тримають оборону та завдають загарбникам значних втрат. Протягом минулої доби зупинено 14 атак східніше Новобахмутівки й Авдіївки, ще 12 атак – у районах Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар’їнському напрямку наші воїни стримують росіян у районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де захлинулися 6 ворожих атак.

На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

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