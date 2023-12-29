Зеленский прибыл в Авдеевку — видео

29 декабря украинский лидер Владимир Зеленский официально сообщил, что находится в Авдеевке Донецкой области.
Зеленский 29 декабря посетил Авдеевку: видео и первые подробности
По словам главы государства, он посетил позиции 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.
Президент Украины в очередной раз обращает внимание на то, что это один из самых сложных участков фронта.
Что известно о ситуации на Донбассе по состоянию на 29 декабря
Как сообщает Генштаб ВСУ, на Бахмутском направлении украинские защитники отбили 3 атаки противника вблизи Богдановки и Андреевки Донецкой области.
Кроме того, сообщается, что в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить город Авдеевка.
На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.
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