Зеленский прибыл в Авдеевку — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский прибыл в Авдеевку — видео

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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29 декабря украинский лидер Владимир Зеленский официально сообщил, что находится в Авдеевке Донецкой области.

Зеленский 29 декабря посетил Авдеевку: видео и первые подробности

По словам главы государства, он посетил позиции 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

Президент Украины в очередной раз обращает внимание на то, что это один из самых сложных участков фронта.

Поблагодарил воинов лично. Обсудили с командиром оборонительную ситуацию, основные потребности. Отметил лучших воинов государственными наградами и вручил «Золотую Звезду» Героя Украины младшему сержанту Игорю Тимощуку. Благодарю всех, кто на передовой, за службу, за этот год, который вся страна выстояла именно благодаря таким воинам. Тем, кто защищает наше государство, несмотря ни на что. Тем, кто ежедневно дает боевой результат, - подчеркнул Владимир Зеленский и опубликовал видео.

Что известно о ситуации на Донбассе по состоянию на 29 декабря

Как сообщает Генштаб ВСУ, на Бахмутском направлении украинские защитники отбили 3 атаки противника вблизи Богдановки и Андреевки Донецкой области.

Кроме того, сообщается, что в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить город Авдеевка.

Наши воины стойко держат оборону и наносят захватчикам значительные потери. За прошедшие сутки остановлено 14 атак восточнее Новобахмутовки и Авдеевки, еще 12 атак - в районах Первомайского и Невельского Донецкой области. На Марьинском направлении наши воины сдерживают россиян в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где захлебнулись 6 вражеских атак.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

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