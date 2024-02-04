Зеленський призначив Івана Федорова очільником Запорізької ОВА
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Політика
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Зеленський призначив Івана Федорова очільником Запорізької ОВА

Офіс Президента України
Зеленський і Федоров
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Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Запорізької області, де провів нараду з військовим командуванням, представив нового голову Запорізької обласної державної адміністрації Івана Федорова, який раніше був мером нині окупованого Мелітополя.

Івана Федорова призначено головою Запорізької ОВА

В Офісі президента зазначили, що на початку наради з військовим командуванням і керівниками правоохоронних органів області, президент представив новопризначеного голову Запорізької ОДА Івана Федорова.

Зеленський відзначив важливість того, щоб керівництво області працювало безпосередньо на місці й добре розуміло специфіку регіону.

Потрібно зробити все, щоб Україна повернулась у ваш рідний Мелітополь. Україна сьогодні бореться за це. Це обов’язково станеться, — сказав він, звертаючись до Федорова.

Федоров подякував за довіру й зазначив, що для нього честь і відповідальність очолити рідну Запорізьку область.

Моя основна мета — щоб усі люди, які дуже бажають повернутися додому, якомога швидше могли це зробити. Але й у прифронтовому Запоріжжі життя має тривати. Люди мають вірити в Запоріжжя і нашу державу Україну, — зазначив він.

Іван Федоров: що відомо

Федоров з грудня 2020 року був міським головою нині тимчасово окупованого Мелітополя й після початку повномасштабної війни певний час перебував у російському полоні.

Указ про призначення Федорова головою ОВА президент підписав 2 лютого. Він замінить на посаді Юрія Малашка.

26 лютого 2022 року російські війська тимчасово окупували місто Мелітополь.

Після окупації Мелітополя російськими військами, 11 березня 2022 Федорова викрали після його відмови співпрацювати з окупантами.

Мешканці міста виходили на протест з вимогою звільнити мера. Через кілька днів Федорова обміняли на девʼятьох полонених росіян.

Після звільнення з полону Іван Федоров був нагороджений орденом "За мужність" третього ступеня.

Протягом 2010-2015 років Іван Федоров працював депутатом Мелітопольської міської ради. Потім став депутатом Запорізької обласної ради від «Блоку Петра Порошенка» і членом постійної депутатської комісії з питань бюджету.

У 2019 році Федоров перебував на посаді радника міського голови Мелітополя з питань містобудування та архітектури. У грудні 2020-го став мером Мелітополя.

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