Зеленский назначил Ивана Федорова главой Запорожской ОВА
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Зеленский назначил Ивана Федорова главой Запорожской ОВА

Офис Президента Украины
Зеленский и Федоров
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Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Запорожскую область, где провел совещание с военным командованием, представил нового председателя Запорожской облгосадминистрации Ивана Федорова, который ранее был мэром ныне оккупированного Мелитополя.

Иван Федоров назначен председателем Запорожской ОВА

В Офисе президента отметили, что в начале совещания с военным командованием и руководителями правоохранительных органов области президент представил новоназначенного главу Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Зеленский отметил важность того, чтобы руководство области работало непосредственно на месте и хорошо понимало специфику региона.

Нужно сделать все, чтобы Украина вернулась в ваш родной Мелитополь. Украина сегодня борется за это. Это обязательно произойдет, — сказал он, обращаясь к Федорову.

Федоров поблагодарил за доверие и отметил, что для него честь и ответственность возглавить родную Запорожскую область.

Моя основная цель — чтобы все люди, очень желающие вернуться домой, как можно скорее могли это сделать. Но и в прифронтовом Запорожье жизнь должна продолжаться. Люди должны верить в Запорожье и наше государство Украину, — отметил он.

Иван Федоров: что известно

Федоров с декабря 2020 года был мэром ныне временно оккупированного Мелитополя и после начала полномасштабной войны некоторое время находился в российском плену.

Указ о назначении Федорова главой ОВА президент подписал 2 февраля. Он заменит в должности Юрия Малашко.

26 февраля 2022 года российские войска временно оккупировали город Мелитополь.

После оккупации Мелитополя российскими войсками, 11 марта 2022 года Федорова похитили после его отказа сотрудничать с оккупантами.

Жители города выходили на протест с требованием освободить мэра. Через несколько дней Федорова обменяли на девять пленных россиян.

После освобождения из плена Иван Федоров был награжден орденом "За мужество" третьей степени.

В течение 2010-2015 годов Иван Федоров работал депутатом Мелитопольского городского совета. Затем стал депутатом Запорожского областного совета от «Блока Петра Порошенко» и членом постоянной депутатской комиссии по бюджету.

В 2019 году Федоров занимал должность советника городского головы Мелитополя по вопросам градостроительства и архитектуры. В декабре 2020-го стал мэром Мелитополя.

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