Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Запорожскую область, где провел совещание с военным командованием, представил нового председателя Запорожской облгосадминистрации Ивана Федорова, который ранее был мэром ныне оккупированного Мелитополя.
Иван Федоров назначен председателем Запорожской ОВА
В Офисе президента отметили, что в начале совещания с военным командованием и руководителями правоохранительных органов области президент представил новоназначенного главу Запорожской ОГА Ивана Федорова.
Зеленский отметил важность того, чтобы руководство области работало непосредственно на месте и хорошо понимало специфику региона.
Федоров поблагодарил за доверие и отметил, что для него честь и ответственность возглавить родную Запорожскую область.
Иван Федоров: что известно
Федоров с декабря 2020 года был мэром ныне временно оккупированного Мелитополя и после начала полномасштабной войны некоторое время находился в российском плену.
Указ о назначении Федорова главой ОВА президент подписал 2 февраля. Он заменит в должности Юрия Малашко.
26 февраля 2022 года российские войска временно оккупировали город Мелитополь.
После оккупации Мелитополя российскими войсками, 11 марта 2022 года Федорова похитили после его отказа сотрудничать с оккупантами.
Жители города выходили на протест с требованием освободить мэра. Через несколько дней Федорова обменяли на девять пленных россиян.
После освобождения из плена Иван Федоров был награжден орденом "За мужество" третьей степени.
В течение 2010-2015 годов Иван Федоров работал депутатом Мелитопольского городского совета. Затем стал депутатом Запорожского областного совета от «Блока Петра Порошенко» и членом постоянной депутатской комиссии по бюджету.
В 2019 году Федоров занимал должность советника городского головы Мелитополя по вопросам градостроительства и архитектуры. В декабре 2020-го стал мэром Мелитополя.
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