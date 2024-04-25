Зеленський відповів республіканцям, які не голосували за допомогу Україні

Зеленський звернувся до республіканців США

Президент сказав в інтерв’ю Fox News, що республіканці повинні знати, що американські гроші передусім йдуть на оборонний сектор США.

За словами Зеленського, він відчуває підтримку України з боку більшості американців і членів Конгресу, "і це означає, що Сполучені Штати на нашому боці".

Моє послання тим конгресменам, які були проти. Вони повинні знати, що ці гроші йдуть насамперед на американську оборону. Ми потребуємо насамперед зброї. Це не питання грошей — це питання зброї. І вони повинні знати, що їхнє виробництво отримає десятки мільярдів грошей, робочі місця, податки, все буде в США. Володимир Зеленський Президент України

Також президент зауважив, що частина допомоги надходить не в Україну, а й в інші європейські держави, "тому що є певна зброя, яка нам також потрібна, яка є у великому дефіциті, і ми її потребуємо. І іноді Сполучені Штати підтримують це".

Крім цього, за словами Зеленського "з американцями у нас немає секретів", і технологіями, які розробляють в Україні, "ми ділимося з нашими американськими друзями".

З американцями в нас немає секретів... Вони бачать усе — кожен долар, що заходить в Україну. Чи це військові витрати, чи пряме фінансування якихось наших галузей. Вони все бачать. Усім цим ми ділимося з нашими партнерами, зі Сполученими Штатами, — пояснив Зеленський. Поширити

Пакет допомоги Україні від США

24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про виділення на допомогу Україні понад 60 млрд дол.

Того ж дня Пентагон оголосив оголосив допомогу Україні на мільярд дол. До нього увійшли ракети, артснаряди, бойові машини піхоти Bradley, MRAP, HMMWV, ПЗРК тощо.