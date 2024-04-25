Противники допомоги Україні з боку США у Республіканській партії обіцяють не допустити у подальшому виділення коштів на фінансування підтримки Києва.
Опозиційні республіканці погрожують блокувати подальшу допомогу Україні
За словами радника президента США Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейка Саллівана, Україна отримуватиме допомогу від Вашингтону у рамках схваленого фінансування до кінця поточного року.
У матеріалі видання зазначається, що у наступному році може знову постати питання щодо схвалення додаткового фінансування підтримки України.
Сенатор Кріс Ван Холлен вважає, що дуже багато з того, що станеться далі, залежить від результатів виборів у листопаді.
Автори матеріалу вказують, що хоча наразі питання підтримки України з боку США має широке схвалення в обох палатах Конгресу, республіканців у Палаті представників дедалі сильніше виступають проти цього.
Зокрема, більшість республіканців у Палаті представників виступила проти допомоги Україні, а консервативне крило партії погрожує відставкою спікеру Майку Джонсону.
Водночас більшість сенаторів-республіканців підтримали допомогу Україні.
Які шанси на подальше схвалення фінансування допомоги Україні з боку США
Автори матеріалу підкреслюють, що для прихильників допомоги Україні питання полягає не в тому, чи вона буде, а в тому, коли Києву знадобиться нове додаткове фінансування.
Законодавці також мало уявляють, чого очікувати, якщо колишній президент Трамп виграє ще один термін, з огляду на його постійно мінливу позицію щодо війни.
У матеріалі видання зазначається, в Пентагоні та серед європейських партнерів підготовка нового запиту щодо фінансової та військової підтримки України розпочнеться у вересні.
Підкреслюється, що цей запит надійде до Конгресу на сесії, що залишилася до кінця канікул.
Законодавці, які підтримують фінансування України, відчувають себе натхненними сильними двопартійними голосами, які просунули пакет надзвичайних витрат через Сенат і Палату представників.
31 республіканець Сенату приєднався до майже всіх демократів. Це на дев'ять членів Республіканської партії більше, ніж під час голосування в лютому.
При цьому представники Республіканської партії також зізнались, що їх надихнуло те, що Дональд Трамп вирішив не блокувати проект допомоги.
Сенатори від Республіканської партії заявляють, що Трампа можна переконати змінити свою думку з деяких питань, і вважають, що зможуть переконати його підтримати більшу допомогу Україні, якщо він переможе в листопаді.
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