Противники допомоги Україні з боку США у Республіканській партії обіцяють не допустити у подальшому виділення коштів на фінансування підтримки Києва.

Опозиційні республіканці погрожують блокувати подальшу допомогу Україні

Якщо Україна думає, що Конгрес США виділить їй ще 60 мільярдів доларів, то це не так, — заявив глава опозиційного крила Республіканської партії у Сенаті Джей Ді Венс. Поширити

За словами радника президента США Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейка Саллівана, Україна отримуватиме допомогу від Вашингтону у рамках схваленого фінансування до кінця поточного року.

У матеріалі видання зазначається, що у наступному році може знову постати питання щодо схвалення додаткового фінансування підтримки України.

Це може зробити війну України з Росією і підтримку Києва з боку США головним питанням у президентських перегонах між Байденом і колишнім президентом Трампом, а також у боротьбі за місця в Палаті представників і Сенаті. Президентські перегони та вибори до Палати представників вважаються непередбачуваними, в той час як республіканці вважаються фаворитами для отримання більшості в Сенаті за дуже сприятливого розкладу, — підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

Сенатор Кріс Ван Холлен вважає, що дуже багато з того, що станеться далі, залежить від результатів виборів у листопаді.

Автори матеріалу вказують, що хоча наразі питання підтримки України з боку США має широке схвалення в обох палатах Конгресу, республіканців у Палаті представників дедалі сильніше виступають проти цього.

Зокрема, більшість республіканців у Палаті представників виступила проти допомоги Україні, а консервативне крило партії погрожує відставкою спікеру Майку Джонсону.

Водночас більшість сенаторів-республіканців підтримали допомогу Україні.

Кредитний компонент буде більшим, а не меншим. Якщо ви хочете більше для України в майбутньому, це буде більше позика, — пояснює сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Поширити

Які шанси на подальше схвалення фінансування допомоги Україні з боку США

Автори матеріалу підкреслюють, що для прихильників допомоги Україні питання полягає не в тому, чи вона буде, а в тому, коли Києву знадобиться нове додаткове фінансування.

Законодавці також мало уявляють, чого очікувати, якщо колишній президент Трамп виграє ще один термін, з огляду на його постійно мінливу позицію щодо війни.

У матеріалі видання зазначається, в Пентагоні та серед європейських партнерів підготовка нового запиту щодо фінансової та військової підтримки України розпочнеться у вересні.

Підкреслюється, що цей запит надійде до Конгресу на сесії, що залишилася до кінця канікул.

Я б очікував, що це станеться в кінці сесії. Якщо Байден програє, чи подасть він додатковий запит до того, як Трамп вступить на посаду? З новою адміністрацією доведеться провести значні консультації, — пояснює один зі співрозмовників видання. Поширити

Законодавці, які підтримують фінансування України, відчувають себе натхненними сильними двопартійними голосами, які просунули пакет надзвичайних витрат через Сенат і Палату представників.

31 республіканець Сенату приєднався до майже всіх демократів. Це на дев'ять членів Республіканської партії більше, ніж під час голосування в лютому.

При цьому представники Республіканської партії також зізнались, що їх надихнуло те, що Дональд Трамп вирішив не блокувати проект допомоги.