У Республіканській партії погрожують припинити допомогу Україні
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У Республіканській партії погрожують припинити допомогу Україні

Конгрес США
Джерело:  The Hill

Противники допомоги Україні з боку США у Республіканській партії обіцяють не допустити у подальшому виділення коштів на фінансування підтримки Києва. 

Опозиційні республіканці погрожують блокувати подальшу допомогу Україні

Якщо Україна думає, що Конгрес США виділить їй ще 60 мільярдів доларів, то це не так, — заявив глава опозиційного крила Республіканської партії у Сенаті Джей Ді Венс.

За словами радника президента США Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейка Саллівана, Україна отримуватиме допомогу від Вашингтону у рамках схваленого фінансування до кінця поточного року.

У матеріалі видання зазначається, що у наступному році може знову постати питання щодо схвалення додаткового фінансування підтримки України.

Це може зробити війну України з Росією і підтримку Києва з боку США головним питанням у президентських перегонах між Байденом і колишнім президентом Трампом, а також у боротьбі за місця в Палаті представників і Сенаті. Президентські перегони та вибори до Палати представників вважаються непередбачуваними, в той час як республіканці вважаються фаворитами для отримання більшості в Сенаті за дуже сприятливого розкладу, — підкреслюється у матеріалі видання.

Сенатор Кріс Ван Холлен вважає, що дуже багато з того, що станеться далі, залежить від результатів виборів у листопаді.

Автори матеріалу вказують, що хоча наразі питання підтримки України з боку США має широке схвалення в обох палатах Конгресу, республіканців у Палаті представників дедалі сильніше виступають проти цього.

Зокрема, більшість республіканців у Палаті представників виступила проти допомоги Україні, а консервативне крило партії погрожує відставкою спікеру Майку Джонсону.

Водночас більшість сенаторів-республіканців підтримали допомогу Україні. 

Кредитний компонент буде більшим, а не меншим. Якщо ви хочете більше для України в майбутньому, це буде більше позика, — пояснює сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Які шанси на подальше схвалення фінансування допомоги Україні з боку США

Автори матеріалу підкреслюють, що для прихильників допомоги Україні питання полягає не в тому, чи вона буде, а в тому, коли Києву знадобиться нове додаткове фінансування.

Законодавці також мало уявляють, чого очікувати, якщо колишній президент Трамп виграє ще один термін, з огляду на його постійно мінливу позицію щодо війни.

У матеріалі видання зазначається, в Пентагоні та серед європейських партнерів підготовка нового запиту щодо фінансової та військової підтримки України розпочнеться у вересні.

Підкреслюється, що цей запит надійде до Конгресу на сесії, що залишилася до кінця канікул.

Я б очікував, що це станеться в кінці сесії. Якщо Байден програє, чи подасть він додатковий запит до того, як Трамп вступить на посаду? З новою адміністрацією доведеться провести значні консультації, — пояснює один зі співрозмовників видання.

Законодавці, які підтримують фінансування України, відчувають себе натхненними сильними двопартійними голосами, які просунули пакет надзвичайних витрат через Сенат і Палату представників.

31 республіканець Сенату приєднався до майже всіх демократів. Це на дев'ять членів Республіканської партії більше, ніж під час голосування в лютому.

При цьому представники Республіканської партії також зізнались, що їх надихнуло те, що Дональд Трамп вирішив не блокувати проект допомоги.

Сенатори від Республіканської партії заявляють, що Трампа можна переконати змінити свою думку з деяких питань, і вважають, що зможуть переконати його підтримати більшу допомогу Україні, якщо він переможе в листопаді.

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