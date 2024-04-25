Противники помощи Украине со стороны США в Республиканской партии обещают не допустить в дальнейшем выделение средств на финансирование поддержки Киева.

Оппозиционные республиканцы угрожают блокировать дальнейшую помощь Украине

Если Украина думает, что Конгресс США выделит ей еще 60 миллиардов долларов, то это не так, заявил глава оппозиционного крыла Республиканской партии в Сенате Джей Ди Венс. Поделиться

По словам советника президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, Украина будет получать помощь от Вашингтона в рамках одобренного финансирования до конца текущего года.

В материале издания отмечается, что в следующем году может вновь возникнуть вопрос одобрения дополнительного финансирования поддержки Украины.

Это может сделать войну Украины с Россией и поддержку Киева со стороны США главным вопросом в президентской гонке между Байденом и бывшим президентом Трампом, а также в борьбе за места в Палате представителей и Сенате. Президентская гонка и выборы в Палату представителей считаются непредсказуемыми, в то время как республиканцы считаются фаворитами для получения большинства в Сенате при очень благоприятном раскладе, — подчеркивается в материале издания. Поделиться

Сенатор Крис Ван Холлен считает, что очень многое из того, что произойдет дальше, зависит от результатов выборов в ноябре.

Авторы материала указывают, что хотя вопрос поддержки Украины со стороны США имеет широкое одобрение в обеих палатах Конгресса, республиканцев в Палате представителей все сильнее выступают против этого.

В частности, большинство республиканцев в Палате представителей выступили против помощи Украине, а консервативное крыло партии угрожает отставкой спикеру Майку Джонсону.

В то же время, большинство сенаторов-республиканцев поддержали помощь Украине.

Кредитный компонент будет больше, а не меньше. Если вы хотите больше для Украины в будущем, это будет больше ссуды, — объясняет сенатор-республиканец Линдси Грэм. Поделиться

Какие шансы на дальнейшее одобрение финансирования помощи Украине со стороны США

Авторы материала подчеркивают, что для сторонников помощи Украине вопрос заключается не в том, будет ли она, а в том, когда Киеву понадобится новое дополнительное финансирование.

Законодатели также мало представляют, чего ожидать, если бывший президент Трамп выигрывает еще один срок, учитывая его постоянно меняющуюся позицию по поводу войны.

В материале издания отмечается, что в Пентагоне и среди европейских партнеров подготовка нового запроса о финансовой и военной поддержке Украины начнется в сентябре.

Подчеркивается, что этот запрос поступит в Конгресс на оставшейся до конца каникул сессии.

Я бы ожидал, что это произойдет в конце сессии. Если Байден проиграет, подаст ли он дополнительный запрос перед тем, как Трамп вступит в должность? С новой администрацией придется провести значительные консультации, — объясняет один из собеседников издания. Поделиться

Законодатели, поддерживающие финансирование Украины, чувствуют себя вдохновенными сильными двухпартийными голосами, продвинувшими пакет чрезвычайных расходов через Сенат и Палату представителей.

31 республиканец Сената присоединился ко многим демократам. Это на девять членов Республиканской партии больше, чем во время голосования в феврале.

При этом представители Республиканской партии также признались, что их вдохновило то, что Дональд Трамп решил не блокировать проект помощи.