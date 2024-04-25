Президент Украины Владимир Зеленский обратился к республиканцам Палаты представителей США, которые голосовали против выделения помощи Украине.
Зеленский обратился к республиканцам США
Президент сказал в интервью Fox News, что республиканцы должны знать, что американские деньги, прежде всего, идут на оборонный сектор США.
По словам Зеленского, он ощущает поддержку Украины со стороны большинства американцев и членов Конгресса, "и это означает, что Соединенные Штаты находятся на нашей стороне".
Также президент отметил, что часть помощи поступает не в Украину, но и в другие европейские государства, "потому что есть определенное оружие, которое нам также нужно, которое есть в большом дефиците, и мы в нем нуждаемся. И иногда Соединенные Штаты поддерживают это".
Кроме этого, по словам Зеленского "с американцами у нас нет секретов", и разрабатываемыми в Украине технологиями "мы делимся с нашими американскими друзьями".
Пакет помощи Украине от США
24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении в помощь Украине более 60 млрд дол.
В тот же день Пентагон объявил о помощи Украине на миллиард дол. В него вошли ракеты, артснаряды, боевые машины пехоты Bradley, MRAP, HMMWV, ПЗРК и т.д.
20 апреля Палата представителей проголосовала за законопроект: 310 конгрессменов высказались "за", "против" — 112. Все голоса "против" были республиканцами. Затем законопроект прошел голосование в Сенате.
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