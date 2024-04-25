Зеленский обратился к республиканцам США

Президент сказал в интервью Fox News, что республиканцы должны знать, что американские деньги, прежде всего, идут на оборонный сектор США.

По словам Зеленского, он ощущает поддержку Украины со стороны большинства американцев и членов Конгресса, "и это означает, что Соединенные Штаты находятся на нашей стороне".

Мое послание конгрессменам, которые были против. Они должны знать, что эти деньги идут, прежде всего, на американскую оборону. Мы нуждаемся прежде всего в оружии. Это не вопрос денег — это вопрос оружия. И они должны знать, что их производство получит десятки миллиардов денег, рабочие места, налоги все будет в США. Владимир Зеленский Президент Украины

Также президент отметил, что часть помощи поступает не в Украину, но и в другие европейские государства, "потому что есть определенное оружие, которое нам также нужно, которое есть в большом дефиците, и мы в нем нуждаемся. И иногда Соединенные Штаты поддерживают это".

Кроме этого, по словам Зеленского "с американцами у нас нет секретов", и разрабатываемыми в Украине технологиями "мы делимся с нашими американскими друзьями".

С американцами у нас нет секретов... Они видят все — каждый заходящий в Украину доллар. Или это военные расходы, или прямое финансирование наших отраслей. Они все видят. Всем этим мы делимся с нашими партнерами, с Соединенными Штатами, — объяснил Зеленский. Поделиться

Пакет помощи Украине от США

24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении в помощь Украине более 60 млрд дол.

В тот же день Пентагон объявил о помощи Украине на миллиард дол. В него вошли ракеты, артснаряды, боевые машины пехоты Bradley, MRAP, HMMWV, ПЗРК и т.д.