Зеленский ответил республиканцам, не голосовавшим за помощь Украине
Категория
Политика
Дата публикации

Зеленский ответил республиканцам, не голосовавшим за помощь Украине

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Читати українською

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к республиканцам Палаты представителей США, которые голосовали против выделения помощи Украине.

Зеленский обратился к республиканцам США

Президент сказал в интервью Fox News, что республиканцы должны знать, что американские деньги, прежде всего, идут на оборонный сектор США.

По словам Зеленского, он ощущает поддержку Украины со стороны большинства американцев и членов Конгресса, "и это означает, что Соединенные Штаты находятся на нашей стороне".

Мое послание конгрессменам, которые были против. Они должны знать, что эти деньги идут, прежде всего, на американскую оборону. Мы нуждаемся прежде всего в оружии. Это не вопрос денег — это вопрос оружия. И они должны знать, что их производство получит десятки миллиардов денег, рабочие места, налоги все будет в США.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Также президент отметил, что часть помощи поступает не в Украину, но и в другие европейские государства, "потому что есть определенное оружие, которое нам также нужно, которое есть в большом дефиците, и мы в нем нуждаемся. И иногда Соединенные Штаты поддерживают это".

Кроме этого, по словам Зеленского "с американцами у нас нет секретов", и разрабатываемыми в Украине технологиями "мы делимся с нашими американскими друзьями".

С американцами у нас нет секретов... Они видят все — каждый заходящий в Украину доллар. Или это военные расходы, или прямое финансирование наших отраслей. Они все видят. Всем этим мы делимся с нашими партнерами, с Соединенными Штатами, — объяснил Зеленский.

Пакет помощи Украине от США

24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении в помощь Украине более 60 млрд дол.

В тот же день Пентагон объявил о помощи Украине на миллиард дол. В него вошли ракеты, артснаряды, боевые машины пехоты Bradley, MRAP, HMMWV, ПЗРК и т.д.

20 апреля Палата представителей проголосовала за законопроект: 310 конгрессменов высказались "за", "против" — 112. Все голоса "против" были республиканцами. Затем законопроект прошел голосование в Сенате.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Помощь Украине. Республиканцы в Конгрессе США рассматривают новую идею
Конгресс США
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В Республиканской партии затягивают рассмотрение Сенатом помощи Украине
Конгресс США
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В Республиканской партии угрожают прекратить помощь Украине
Конгресс США

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?