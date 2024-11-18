Зеленський відвідав військові бригади у Покровську — яка ситуація на фронті

Президент України Володимир Зеленський відвідав розташування 25-ї окремої бригади на одному із найважчих напрямків на фронті – Покровському. Там глава держави заслухав доповідь щодо ситуації на цьому напрямку фронту.

Яка ситуація у Покровську

Як зазначається, під час візиту у Покровськ Зеленський відвідав розташування 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади. Він заслухав доповідь командира бригади Євгена Ласійчука щодо ситуації у смузі відповідальності та безпекової ситуації в Покровську.

Зокрема, мова йшла про тактику росіян у проведенні штурмів малими групами та контрзаходи, взаємодію із суміжними підрозділами, досвід застосування техніки, переданої партнерами.

Окрім того, Зеленський також заслухав доповідь командувача ОТУ "Донецьк" Олександра Луценка про загальну ситуацію в зоні відповідальності його угруповання військ і деталі щодо оборони Курахового та інших напрямків.

Також на Донеччині Зеленський ознайомився з ходом будівництва фортифікацій. За його словами, більшість із запланованого уже облаштована.

Президент привітав у Покровську військових із Днем сержанта

Президент поспілкувався із сержантами бригад, які захищають Донеччину, і привітав їх із Днем сержанта.

Хочу привітати вас особисто тут, у Покровську. Напружений напрямок. Я знаю, що тільки завдяки вашій міцності Схід не окупований тотально Російською Федерацією. Ворог щоденно отримує відповідь від вас, від ваших побратимів. Прошу переказати їм від мене, від усього народу України величезну вдячність. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський вручив відзнаку "Хрест бойових заслуг" чотирьом воїнам. Її отримали:

Молодший сержант Віталій Гавриленко. Цьогоріч у липні він розробив план і здійснив евакуацію 14 жителів Максимільянівки на Донеччині, де намагалася закріпитися ворожа ДРГ. Неодноразово очолював штурмову групу під час зачистки села. Особисто взяв у полон трьох розвідників, які надали цінну інформацію. Це допомогло зірвати плани ворога, дізнатися координати засідок і місць, де зберігаються боєприпаси.

Фото — president.gov.ua

Головний сержант Андрій Гринь . Під час безперервних штурмів з боку ворога організував прицільний вогонь батареї, завдяки чому вдалося знищити близько 20 російських окупантів, пошкодити чотири одиниці бойової техніки та зупинити просування противника. Також у вересні цього року особисто керував розрахунком гармати й замінував критичні ділянки. Завдяки цьому вдалося не допустити прориву ворога та зміцнити оборонні рубежі підрозділу.

Сержант Артур Маскевич. Очолював штурмову групу в районі Тоненького та керував позиціями оборони парашутно-десантної роти поблизу Крутого Яру. Під час одного з боїв потрапив під обстріл, дістав поранення та важку контузію, але зміг сам надати собі допомогу та ще близько 12 годин вів бій, поки не прибуло підкріплення.

Фото — president.gov.ua