Зеленский посетил военные бригады в Покровске — какая ситуация на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский посетил расположение 25-й отдельной бригады на одном из самых тяжелых направлений на фронте – Покровском. Там глава государства заслушал доклад по ситуации на этом направлении фронта.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский посетил военные бригады в Покровске, где узнал о ситуации на фронте и вручил награды сержантам за их военные достижения.
- Во время визита Зеленского были рассмотрены тактика российских войск, опыт взаимодействия с другими подразделениями и ход строительства фортификаций.
- Президент выразил благодарность военнослужащим за их отвагу и жертвенность в защите Украины от вражеского противника.
- Четверым сержантам было вручено отличие 'Крест боевых заслуг' за их подвиги на фронте, включая эвакуацию мирных жителей, остановку продвижения противника и оказание помощи раненым товарищам.
Какая ситуация в Покровске
Как отмечается, во время визита в Покровск Зеленский посетил расположение 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады. Он заслушал доклад командира бригады Евгения Ласийчука о ситуации в полосе ответственности и ситуации в Покровске.
В частности, речь шла о тактике россиян в проведении штурмов малыми группами и контрмерах, взаимодействии со смежными подразделениями, опыте применения техники, переданной партнерами.
Кроме того, Зеленский также заслушал доклад командующего ОТУ "Донецк" Александра Луценко об общей ситуации в зоне ответственности его группировки войск и деталей обороны Курахового и других направлений.
Также в Донецкой области Зеленский ознакомился с ходом строительства фортификаций. По его словам, большинство из запланированного уже обустроено.
Президент поздравил в Покровске военных с Днем сержанта
Президент пообщался с сержантами защищающих Донетчину бригад и поздравил их с Днем сержанта.
Зеленский вручил отличие "Крест боевых заслуг" четырем воинам. Ее получили:
Младший сержант Виталий Гавриленко . В июле этого года он разработал план и осуществил эвакуацию 14 жителей Максимилиановки в Донецкой области, где пыталась закрепиться вражеская ДРГ. Неоднократно возглавлял штурмовую группу при зачистке села. Лично взял в плен трех разведчиков, предоставивших ценную информацию. Это помогло сорвать планы врага, узнать координаты засад и мест, где хранятся боеприпасы.
Главный сержант Андрей Гринь . Во время непрерывных штурмов со стороны врага организовал прицельный огонь батареи, благодаря чему удалось уничтожить около 20 российских окупантов, повредить четыре единицы боевой техники и остановить продвижение противника. Также в сентябре этого года лично руководил расчетом пушки и заминировал критические участки. Благодаря этому удалось не допустить прорыв врага и укрепить оборонительные рубежи подразделения.
Сержант Артур Маскевич . Возглавлял штурмовую группу в районе Тоненького и руководил позициями обороны парашютно-десантной роты вблизи Крутого Яра. Во время одного из боев попал под обстрел, получил ранение и тяжелую контузию, но смог сам оказать помощь и еще около 12 часов вел бой, пока не прибыло подкрепление.
Сержант Константин Плосконос . Во время наступления российских окупантов вблизи Парасковеевки организовал оборонные действия и непосредственно взял на себя управление боем, вывел из строя танк Т-72 и две боевые бронированные машины. В сентябре этого года возглавлял группу саперов, которая устанавливала заграждения. В результате вражеского минометного обстрела двое собратьев получили ранения. Плосконос оказал им медицинскую помощь, эвакуировал к укрытию, а затем закончил выполнять задания.
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