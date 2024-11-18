Зеленский посетил военные бригады в Покровске — какая ситуация на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский посетил военные бригады в Покровске — какая ситуация на фронте

Владимир Зеленский
Зеленский посетил военные бригады в Покровске — какая ситуация на фронте
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Президент Украины Владимир Зеленский посетил расположение 25-й отдельной бригады на одном из самых тяжелых направлений на фронте – Покровском. Там глава государства заслушал доклад по ситуации на этом направлении фронта.

Главные тезисы

  • Президент Украины Владимир Зеленский посетил военные бригады в Покровске, где узнал о ситуации на фронте и вручил награды сержантам за их военные достижения.
  • Во время визита Зеленского были рассмотрены тактика российских войск, опыт взаимодействия с другими подразделениями и ход строительства фортификаций.
  • Президент выразил благодарность военнослужащим за их отвагу и жертвенность в защите Украины от вражеского противника.
  • Четверым сержантам было вручено отличие 'Крест боевых заслуг' за их подвиги на фронте, включая эвакуацию мирных жителей, остановку продвижения противника и оказание помощи раненым товарищам.

Какая ситуация в Покровске

Как отмечается, во время визита в Покровск Зеленский посетил расположение 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады. Он заслушал доклад командира бригады Евгения Ласийчука о ситуации в полосе ответственности и ситуации в Покровске.

В частности, речь шла о тактике россиян в проведении штурмов малыми группами и контрмерах, взаимодействии со смежными подразделениями, опыте применения техники, переданной партнерами.

Кроме того, Зеленский также заслушал доклад командующего ОТУ "Донецк" Александра Луценко об общей ситуации в зоне ответственности его группировки войск и деталей обороны Курахового и других направлений.

Также в Донецкой области Зеленский ознакомился с ходом строительства фортификаций. По его словам, большинство из запланированного уже обустроено.

Президент поздравил в Покровске военных с Днем сержанта

Президент пообщался с сержантами защищающих Донетчину бригад и поздравил их с Днем сержанта.

Хочу поздравить вас здесь, в Покровске. Напряженное направление. Я знаю, что только благодаря вашей крепости Восток не оккупирован тотально Российской Федерацией. Враг каждый день получает ответ от вас, от ваших собратьев. Прошу пересказать им от меня, от всего народа Украины огромную благодарность.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский вручил отличие "Крест боевых заслуг" четырем воинам. Ее получили:

  • Младший сержант Виталий Гавриленко . В июле этого года он разработал план и осуществил эвакуацию 14 жителей Максимилиановки в Донецкой области, где пыталась закрепиться вражеская ДРГ. Неоднократно возглавлял штурмовую группу при зачистке села. Лично взял в плен трех разведчиков, предоставивших ценную информацию. Это помогло сорвать планы врага, узнать координаты засад и мест, где хранятся боеприпасы.

Фото — president.gov.ua

  • Главный сержант Андрей Гринь . Во время непрерывных штурмов со стороны врага организовал прицельный огонь батареи, благодаря чему удалось уничтожить около 20 российских окупантов, повредить четыре единицы боевой техники и остановить продвижение противника. Также в сентябре этого года лично руководил расчетом пушки и заминировал критические участки. Благодаря этому удалось не допустить прорыв врага и укрепить оборонительные рубежи подразделения.

  • Сержант Артур Маскевич . Возглавлял штурмовую группу в районе Тоненького и руководил позициями обороны парашютно-десантной роты вблизи Крутого Яра. Во время одного из боев попал под обстрел, получил ранение и тяжелую контузию, но смог сам оказать помощь и еще около 12 часов вел бой, пока не прибыло подкрепление.

Фото — president.gov.ua

  • Сержант Константин Плосконос . Во время наступления российских окупантов вблизи Парасковеевки организовал оборонные действия и непосредственно взял на себя управление боем, вывел из строя танк Т-72 и две боевые бронированные машины. В сентябре этого года возглавлял группу саперов, которая устанавливала заграждения. В результате вражеского минометного обстрела двое собратьев получили ранения. Плосконос оказал им медицинскую помощь, эвакуировал к укрытию, а затем закончил выполнять задания.

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