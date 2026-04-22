Зеленський заявив про готовність зустрітися з новою владою Угорщини

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання щодо того, що угорська позиція за нової влади буде конструктивна щодо України.
Головні тези:
- Володимир Зеленський висловив готовність до зустрічі з новою владою Угорщини та сподівається на конструктивну позицію угорського керівництва.
- Президент України хоче обговорити питання конфіскованих грошей українського Ощадбанку з майбутнім прем'єр-міністром Угорщини.
Зеленський хоче зустрітися з Мадяром
Про це він сказав під час онлайн-спілкування з медіа.
У Зеленського запитали, чи планується зустріч з новим керівництвом Угорщини, а також, як Будапешт змінив свою позицію щодо України.
Український президент заявив, що готовий я "в будь-який момент" зустрітися із новою угорською владою.
Нагадаємо, президент України раніше заявив, що хоче обговорити з майбутнім прем’єром Петером Мадяром питання конфіскованих грошей українського Ощадбанку.
