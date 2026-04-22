Зеленський заявив про готовність зустрітися з новою владою Угорщини
Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання щодо того, що угорська позиція за нової влади буде конструктивна щодо України.

Головні тези:

  • Володимир Зеленський висловив готовність до зустрічі з новою владою Угорщини та сподівається на конструктивну позицію угорського керівництва.
  • Президент України хоче обговорити питання конфіскованих грошей українського Ощадбанку з майбутнім прем'єр-міністром Угорщини.

Зеленський хоче зустрітися з Мадяром

Про це він сказав під час онлайн-спілкування з медіа.

У Зеленського запитали, чи планується зустріч з новим керівництвом Угорщини, а також, як Будапешт змінив свою позицію щодо України.

Я дуже сподіваюся, що угорська позиція буде конструктивна щодо нас. Ми також будемо демонструвати кроки на зустріч. Ми сусіди, повинні жити в мирі.

Український президент заявив, що готовий я "в будь-який момент" зустрітися із новою угорською владою.

Я думаю, що у нового прем'єр-міністра є внутрішні питання щодо формування уряду і питань з Європейським Союзом. Ми готові.

Нагадаємо, президент України раніше заявив, що хоче обговорити з майбутнім прем’єром Петером Мадяром питання конфіскованих грошей українського Ощадбанку.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський ухвалив санкції проти 130 військових командирів та релігійних діячів РФ
Офіс Президента України
Зеленський
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
У Росії великі проблеми з економікою — Зеленський
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Продовжуємо роботу щодо посилення санкцій проти РФ — Зеленський
Володимир Зеленський
Зеленський

