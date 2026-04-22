Зеленський заявив про готовність зустрітися з новою владою Угорщини

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання щодо того, що угорська позиція за нової влади буде конструктивна щодо України.

Зеленський хоче зустрітися з Мадяром

Про це він сказав під час онлайн-спілкування з медіа.

У Зеленського запитали, чи планується зустріч з новим керівництвом Угорщини, а також, як Будапешт змінив свою позицію щодо України.

Я дуже сподіваюся, що угорська позиція буде конструктивна щодо нас. Ми також будемо демонструвати кроки на зустріч. Ми сусіди, повинні жити в мирі. Володимир Зеленський Президент України

Український президент заявив, що готовий я "в будь-який момент" зустрітися із новою угорською владою.

Я думаю, що у нового прем'єр-міністра є внутрішні питання щодо формування уряду і питань з Європейським Союзом. Ми готові.

Нагадаємо, президент України раніше заявив, що хоче обговорити з майбутнім прем’єром Петером Мадяром питання конфіскованих грошей українського Ощадбанку.