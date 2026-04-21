Президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що у країні-агресорці Росії дійсно почалися дуже серйозні проблеми з економікою, які диктатор Володимир Путін поки не здатен вирішити.

Що відбувається з економікою Росії

У Росії великі проблеми з економікою. Дефіцит бюджету в 100 мільярдів доларів не покрити за рахунок короткої війни на Близькому Сході. Поки що вони покрили лише 10%, не більше. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави звертає увагу світу на те, що війна на Близькому Сході посилює режим Путіна, виснажує США, а також енергозапаси Європи.

Ба більше, вона створює тиск: де буде Китай?

На переконання Володимира Зеленського, просто медіатором складно бути в ситуації, що наразі склалася на міжнародній арені.

Український лідер закликає союзників не забувати, що це дійсно дуже серйозний енергетичний виклик для всіх.