Президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что в стране-агрессорке России действительно начались очень серьезные проблемы с экономикой, которые диктатор Владимир Путин пока не способен решить.

Кремль смог покрыть всего 10% дефицита своего бюджета. Ситуация на Ближнем Востоке очень выгодная для Путина.

Что происходит с экономикой России

У России большие проблемы с экономикой. Дефицит бюджета в 100 миллиардов долларов не покрыть за счет короткой войны на Ближнем Востоке. Пока они покрыли всего 10%, не больше. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства обращает внимание мира на то, что война на Ближнем Востоке усиливает режим Путина, истощает США, а также энергозапасы Европы.

Более того, она оказывает давление: где будет Китай?

По убеждению Владимира Зеленского, просто медиатором сложно быть в ситуации, которая сейчас сложилась на международной арене.

Украинский лидер призывает союзников не забывать, что это действительно серьезный энергетический вызов для всех.