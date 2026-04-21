Путин может повторить большое наступление на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Путин
Read in English
Читати українською
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По мнению главы государства Владимира Зеленского, последние решения российского диктатора Владимира Путина могут свидетельствовать о том, что он готовится повторить большое наступление на Украину. Однако что именно задумал глава Кремля, пока сказать трудно.

Главные тезисы

  • Большая мобилизация в России может охватить даже Москву и Санкт-Петербург.
  • Путин боится, что российский народ не простит ему этого решения.

Зеленский проанализировал последние решения Путина

Как считает глава государства, Путин ограничивает доступ к социальным сетям, чтобы минимизировать критику своих действий со стороны российского населения.

В первую очередь дело в том, что глава Кремля очень боится протестов и бунтов.

Почему могут произойти у северного соседа бунты? Прежде всего, большая мобилизация в России, то есть мобилизация из центральных городов, включая Москву и Санкт-Петербург. Ограничения говорят о том, что никто в России не будет воспринимать мобилизацию такого уровня.

Владимир Зеленский

Президент Украины

Украинский лидер напомнил, что пока мобилизация в стране-агрессорке спрятана в контракты.

Однако если Путин захочет добавить миллион-полтора личного состава в действующую армию, то нужна масштабная мобилизация.

Зачем большая мобилизация? Для того чтобы повторить большое наступление на Украину, — предупредил Зеленский.

Есть и другой вариант, который может рассматривать Путин — сделать параллельно небольшое наступление там, где можно ограничиться меньшим количеством боевых сил.

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Путин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб ВСУ
ЗСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?