Путин может повторить большое наступление на Украину

По мнению главы государства Владимира Зеленского, последние решения российского диктатора Владимира Путина могут свидетельствовать о том, что он готовится повторить большое наступление на Украину. Однако что именно задумал глава Кремля, пока сказать трудно.

Как считает глава государства, Путин ограничивает доступ к социальным сетям, чтобы минимизировать критику своих действий со стороны российского населения.

В первую очередь дело в том, что глава Кремля очень боится протестов и бунтов.

Почему могут произойти у северного соседа бунты? Прежде всего, большая мобилизация в России, то есть мобилизация из центральных городов, включая Москву и Санкт-Петербург. Ограничения говорят о том, что никто в России не будет воспринимать мобилизацию такого уровня. Владимир Зеленский Президент Украины

Украинский лидер напомнил, что пока мобилизация в стране-агрессорке спрятана в контракты.

Однако если Путин захочет добавить миллион-полтора личного состава в действующую армию, то нужна масштабная мобилизация.

Зачем большая мобилизация? Для того чтобы повторить большое наступление на Украину, — предупредил Зеленский.

Есть и другой вариант, который может рассматривать Путин — сделать параллельно небольшое наступление там, где можно ограничиться меньшим количеством боевых сил.