Путин может повторить большое наступление на Украину

По мнению главы государства Владимира Зеленского, последние решения российского диктатора Владимира Путина могут свидетельствовать о том, что он готовится повторить большое наступление на Украину. Однако что именно задумал глава Кремля, пока сказать трудно.
Главные тезисы
- Большая мобилизация в России может охватить даже Москву и Санкт-Петербург.
- Путин боится, что российский народ не простит ему этого решения.
Зеленский проанализировал последние решения Путина
Как считает глава государства, Путин ограничивает доступ к социальным сетям, чтобы минимизировать критику своих действий со стороны российского населения.
В первую очередь дело в том, что глава Кремля очень боится протестов и бунтов.
Украинский лидер напомнил, что пока мобилизация в стране-агрессорке спрятана в контракты.
Однако если Путин захочет добавить миллион-полтора личного состава в действующую армию, то нужна масштабная мобилизация.
Есть и другой вариант, который может рассматривать Путин — сделать параллельно небольшое наступление там, где можно ограничиться меньшим количеством боевых сил.
