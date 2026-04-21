Генштаб отчитывается о поражении 10 районов сосредоточения армии РФ

21 апреля Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали 10 районов сосредоточения живой силы и техники и три артиллерийских средства российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начались 1518 сутки полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 174 боевых столкновения.
Потери армии РФ по состоянию на 21 апреля 2026 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.04.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 320 310 (+1 040) человек
танков — 11 884 (+0) ед.
боевых бронированных машин — 24 429 (+7) ед.
артиллерийских систем — 40 478 (+82) ед.
РСЗО — 1 749 (+1) ед.
средства ПВО — 1350 (+0) ед.
самолетов — 435 (+0) ед.
вертолетов — 350 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 250 463 (+1 905) ед.
крылатые ракеты — 4549 (+0) ед.
корабли / катера — 33 (+0) ед.
подводные лодки — 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 90 763 (+192) ед.
специальная техника — 4 132 (+0) ед.
Кроме того, задействовал 8953 дронов-камикадзе и осуществил 3232 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 101 из реактивных систем залпового огня.
Больше по теме
