Генштаб отчитывается о поражении 10 районов сосредоточения армии РФ
21 апреля Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали 10 районов сосредоточения живой силы и техники и три артиллерийских средства российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начались 1518 сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 174 боевых столкновения.

Потери армии РФ по состоянию на 21 апреля 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.04.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 320 310 (+1 040) человек

  • танков — 11 884 (+0) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 429 (+7) ед.

  • артиллерийских систем — 40 478 (+82) ед.

  • РСЗО — 1 749 (+1) ед.

  • средства ПВО — 1350 (+0) ед.

  • самолетов — 435 (+0) ед.

  • вертолетов — 350 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 250 463 (+1 905) ед.

  • крылатые ракеты — 4549 (+0) ед.

  • корабли / катера — 33 (+0) ед.

  • подводные лодки — 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 90 763 (+192) ед.

  • специальная техника — 4 132 (+0) ед.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применил две ракеты, совершил 78 авиационных ударов, сбросив 239 управляемых авиабомб.

Кроме того, задействовал 8953 дронов-камикадзе и осуществил 3232 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 101 из реактивных систем залпового огня.

