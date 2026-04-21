Генштаб звітує про ураження 10 районів зосередження армії РФ

21 квітня Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували 10 районів зосередження живої сили і техніки та три артилерійські засоби російських загарбників.
Головні тези:
- Почалася 1518 доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 174 бойових зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 21 квітян 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.04.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 320 310 (+1 040) осіб
танків — 11 884 (+0) од.
бойових броньованих машин — 24 429 (+7) од.
артилерійських систем — 40 478 (+82) од.
РСЗВ — 1 749 (+1) од.
засоби ППО — 1 350 (+0) од.
літаків — 435 (+0) од.
гелікоптерів — 350 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 250 463 (+1 905) од.
крилаті ракети — 4 549 (+0) од.
кораблі / катери — 33 (+0) од.
підводні човни — 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 90 763 (+192) од.
спеціальна техніка — 4 132 (+0) од.
Крім того, задіяв 8953 дронів-камікадзе та здійснив 3232 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 101 — із реактивних систем залпового вогню.
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-