Генштаб звітує про ураження 10 районів зосередження армії РФ
Генштаб звітує про ураження 10 районів зосередження армії РФ

21 квітня Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували 10 районів зосередження живої сили і техніки та три артилерійські засоби російських загарбників.

  • Почалася 1518 доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 174 бойових зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 21 квітян 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.04.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 320 310 (+1 040) осіб

  • танків — 11 884 (+0) од.

  • бойових броньованих машин — 24 429 (+7) од.

  • артилерійських систем — 40 478 (+82) од.

  • РСЗВ — 1 749 (+1) од.

  • засоби ППО — 1 350 (+0) од.

  • літаків — 435 (+0) од.

  • гелікоптерів  — 350 (+0) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 250 463 (+1 905) од.

  • крилаті ракети — 4 549 (+0) од.

  • кораблі / катери — 33 (+0) од.

  • підводні човни  — 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни  — 90 763 (+192) од.

  • спеціальна техніка  — 4 132 (+0) од.

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував дві ракети, здійснив 78 авіаційних ударів, скинувши 239 керованих авіабомб.

Крім того, задіяв 8953 дронів-камікадзе та здійснив 3232 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 101 — із реактивних систем залпового вогню.

