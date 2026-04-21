ППО знешкодила Іскандер-М та 116 дронів під час нової атаки РФ
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 20-21 квітня російські окупанти завдавали ударів по Україні двома балістичними ракетами Іскандер-М та 143 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Сили ППО змогли успішно знешкодити більшість ворожих цілей.

Головні тези:

  • Російські дрони збивали на півночі, півдні та сході країни.
  • Підтверджено влучання 22 ударних БпЛА на 17 локаціях.

Нова атака Росії на Україну — останні подробиці

Ворожі дрони летіли із напрямків:Курськ, Брянськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське, — ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк.

Згідно з останніми даними, близько 80 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 116 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 17 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.

Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають сили ППО.

