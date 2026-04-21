ППО знешкодила Іскандер-М та 116 дронів під час нової атаки РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 20-21 квітня російські окупанти завдавали ударів по Україні двома балістичними ракетами Іскандер-М та 143 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Сили ППО змогли успішно знешкодити більшість ворожих цілей.
Головні тези:
- Російські дрони збивали на півночі, півдні та сході країни.
- Підтверджено влучання 22 ударних БпЛА на 17 локаціях.
Нова атака Росії на Україну — останні подробиці
Ворожі дрони летіли із напрямків:Курськ, Брянськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське, — ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк.
Згідно з останніми даними, близько 80 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 17 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.
