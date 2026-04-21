Росія вдарила по Сумах та Харкову — багато потерпілих

Наслідки атак Росії на Суми та Харків
Уночі 21 квітня російські дрони знову атакували Суми: під удари потрапили медичний заклад та будинки. Згідно з останніми даними, постраждали 15 людей, зокрема 3 дітей. У Харкові місцева влада також повідомляє про потерпілих внаслідок ворожої атаки.

  • Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння.
  • Більшість постраждалих внаслідок нічної атаки РФ по Сумах — люди літнього віку.

Ворог продовжує атакувати наше місто. Пролунала серія вибухів. В одній із прибудинкових територій Зарічного району зафіксовано понад 5 влучань. Вибито вікна у житлових будинках, палають автомобілі, — повідомив вночі міський голова Сум Артем Кобзар.

Він також офіційно підтвердив, що відбулося влучання в дах одного із закладів охорони здоров'я.

За словами глави місцевої ОВА Олега Григорова, щонайменше 15 мешканців Сум постраждали внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА.

Серед поранених — троє дітей: дівчата 13, 15 та 17 років. Вони госпіталізовані, медики надають необхідну допомогу. Більшість постраждалих внаслідок нічної атаки російських безпілотників — люди літнього віку, — наголосив він.

20 квітня Росія також активно атакувала Харків і 13 населених пунктів області. Згідно з останніми даними, постраждали 12 людей.

У м. Харків постраждали 48-річний і 19-річний чоловіки, жінки 50, 43, 77, 58, 52, 79 років і 17-річна дівчина; у м. Богодухів зазнали травм чоловіки 64, 45, 43 років. Також медики надали допомогу 51-річному чоловіку, який 19 квітня зазнав поранень у м. Ізюм. 

Олег Синєгубов

Глава Харківської ОВА

