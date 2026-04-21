Росія вдарила по Сумах та Харкову — багато потерпілих

Уночі 21 квітня російські дрони знову атакували Суми: під удари потрапили медичний заклад та будинки. Згідно з останніми даними, постраждали 15 людей, зокрема 3 дітей. У Харкові місцева влада також повідомляє про потерпілих внаслідок ворожої атаки.
Головні тези:
- Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння.
- Більшість постраждалих внаслідок нічної атаки РФ по Сумах — люди літнього віку.
Наслідки атак Росії на Суми та Харків
Він також офіційно підтвердив, що відбулося влучання в дах одного із закладів охорони здоров'я.
За словами глави місцевої ОВА Олега Григорова, щонайменше 15 мешканців Сум постраждали внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА.
20 квітня Росія також активно атакувала Харків і 13 населених пунктів області. Згідно з останніми даними, постраждали 12 людей.
