Россия ударила по Сумам и Харькову — много пострадавших

Ночью 21 апреля российские дроны снова атаковали Сумы: под удары попали медицинское учреждение и дома. Согласно последним данным, пострадали 15 человек, в том числе 3 детей. В Харькове местные власти также сообщают о пострадавших в результате вражеской атаки.
Главные тезисы
- Враг активно применял по Харьковщине разные виды вооружения.
- Большинство пострадавших в результате ночной атаки РФ по Сумам — люди пожилого возраста.
Последствия атак России на Сумы и Харьков
Он также официально подтвердил, что произошло попадание в крышу одного из учреждений здравоохранения.
По словам главы местной ОВА Олега Григорова, по меньшей мере 15 жителей Сум пострадали в результате ночной атаки вражеских БПЛА.
20 апреля Россия также активно атаковала Харьков и 13 населённых пунктов области. Согласно последним данным, пострадали 12 человек.
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-