Россия ударила по Сумам и Харькову — много пострадавших

Ночью 21 апреля российские дроны снова атаковали Сумы: под удары попали медицинское учреждение и дома. Согласно последним данным, пострадали 15 человек, в том числе 3 детей. В Харькове местные власти также сообщают о пострадавших в результате вражеской атаки.

Последствия атак России на Сумы и Харьков

Враг продолжает атаковать наш город. Раздалась серия взрывов. В одной из придомовых территорий Заречного района зафиксировано более 5 попаданий. Выбиты окна в жилых домах, горят автомобили, — сообщил ночью городской голова Сум Артем Кобзарь.

Он также официально подтвердил, что произошло попадание в крышу одного из учреждений здравоохранения.

По словам главы местной ОВА Олега Григорова, по меньшей мере 15 жителей Сум пострадали в результате ночной атаки вражеских БПЛА.

Среди раненых — трое детей: девушки 13, 15 и 17 лет. Они госпитализированы, медики оказывают необходимую помощь. Большинство пострадавших в результате ночной атаки российских беспилотников — люди пожилого возраста, — подчеркнул он.

20 апреля Россия также активно атаковала Харьков и 13 населённых пунктов области. Согласно последним данным, пострадали 12 человек.