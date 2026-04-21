Россия ударила по Сумам и Харькову — много пострадавших

Ночью 21 апреля российские дроны снова атаковали Сумы: под удары попали медицинское учреждение и дома. Согласно последним данным, пострадали 15 человек, в том числе 3 детей. В Харькове местные власти также сообщают о пострадавших в результате вражеской атаки.

Главные тезисы

  • Враг активно применял по Харьковщине разные виды вооружения.
  • Большинство пострадавших в результате ночной атаки РФ по Сумам — люди пожилого возраста.

Враг продолжает атаковать наш город. Раздалась серия взрывов. В одной из придомовых территорий Заречного района зафиксировано более 5 попаданий. Выбиты окна в жилых домах, горят автомобили, — сообщил ночью городской голова Сум Артем Кобзарь.

Он также официально подтвердил, что произошло попадание в крышу одного из учреждений здравоохранения.

По словам главы местной ОВА Олега Григорова, по меньшей мере 15 жителей Сум пострадали в результате ночной атаки вражеских БПЛА.

Среди раненых — трое детей: девушки 13, 15 и 17 лет. Они госпитализированы, медики оказывают необходимую помощь. Большинство пострадавших в результате ночной атаки российских беспилотников — люди пожилого возраста, — подчеркнул он.

20 апреля Россия также активно атаковала Харьков и 13 населённых пунктов области. Согласно последним данным, пострадали 12 человек.

В Харькове пострадали 48-летний и 19-летний мужчины, женщины 50, 43, 77, 58, 52, 79 лет и 17-летняя девушка; в г. Богодухов получили травмы мужчины 64, 45, 43 лет. Также медики оказали помощь 51-летнему мужчине, который 19 апреля получил ранения в г. Изюм.

Олег Синегубов

Глава Харьковской ОВА

