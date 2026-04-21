ПВО обезвредила Искандер-М и 116 дронов во время новой атаки РФ
ПВО обезвредила Искандер-М и 116 дронов во время новой атаки РФ

Новая атака России на Украину — последние подробности
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 20-21 апреля российские оккупанты наносили удары по Украине двумя баллистическими ракетами Искандер-М и 143 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Силы ПВО смогли успешно обезвредить большинство вражеских целей.

Главные тезисы

  • Российские дроны сбивали на севере, юге и востоке страны.
  • Подтверждено попадание 22 ударных БПЛА на 17 локациях.

Новая атака России на Украину — последние подробности

Вражеские дроны летели по направлениям: Курск, Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское, — ВОТ АР Крым, ВОТ Донецк.

Согласно последним данным, около 80 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 116 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА на 17 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают силы ПВО.

Больше по теме

Нидерланды передадут Украине новый корабль "Геническ"
Офис Президента Украины
Украина получит новый корабль "Геническ"
Россия планирует ежемесячно совершать 7 массированных атак на Украину
Россия хочет усилить террор Украины
Россия ударила по Сумам и Харькову — много пострадавших
ДСНС Украины
Последствия атак России на Сумы и Харьков

