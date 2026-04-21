ПВО обезвредила Искандер-М и 116 дронов во время новой атаки РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 20-21 апреля российские оккупанты наносили удары по Украине двумя баллистическими ракетами Искандер-М и 143 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Силы ПВО смогли успешно обезвредить большинство вражеских целей.
Главные тезисы
- Российские дроны сбивали на севере, юге и востоке страны.
- Подтверждено попадание 22 ударных БПЛА на 17 локациях.
Новая атака России на Украину — последние подробности
Вражеские дроны летели по направлениям: Курск, Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское, — ВОТ АР Крым, ВОТ Донецк.
Согласно последним данным, около 80 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА на 17 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.
