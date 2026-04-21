"Я остался без всего". Сергей Флеш раскрыл последствия покушения РФ на него и его семью

20 апреля советник министра обороны Украины Сергей Флеш Бескрестнов сообщил, что российские захватчики покушались на него, направив на дом его семьи сразу 5 реактивных Шахедов. Все живы, однако эта атака имела катастрофические последствия для благополучия семьи и финансового положения. Сам "Флэш" находится в больнице.
Главные тезисы
"Флэш" не скрывает, что фактически остался без всего, что накапливал последние два десятилетия.
Несмотря на это, он настроен и дальше делать все возможное ради победы Украины.
Сергей Флэш раскрыл детали покушения РФ на его жизнь
Советник главы Минобороны выразил благодарность украинцам за слова поддержки и помощь.
По словам Флэша, он действительно мог допустить вероятность покушения на него лично.
Однако то, что враг отправит 5 реактивных “Шахедов” на мирный дом его семьи, чтобы всех убить, — даже подумать не мог.
Вы можете помочь Сергею Флешу и его семье, если у вас есть желание и возможность:
44411111153136308
5168745675605130
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-