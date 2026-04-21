"Я остался без всего". Сергей Флеш раскрыл последствия покушения РФ на него и его семью

20 апреля советник министра обороны Украины Сергей Флеш Бескрестнов сообщил, что российские захватчики покушались на него, направив на дом его семьи сразу 5 реактивных Шахедов. Все живы, однако эта атака имела катастрофические последствия для благополучия семьи и финансового положения. Сам "Флэш" находится в больнице.

"Флэш" не скрывает, что фактически остался без всего, что накапливал последние два десятилетия. Несмотря на это, он настроен и дальше делать все возможное ради победы Украины.

Сергей Флэш раскрыл детали покушения РФ на его жизнь

Советник главы Минобороны выразил благодарность украинцам за слова поддержки и помощь.

Вот так, в мгновение ока, я остался без всего, что накапливал 20 лет. Ни дома, ни машин, ни вещей. Лежу в гипсе и, похоже, еще долго буду. Сейчас нужно уделять время семье, а я физически не могу. Сергей "Флэш" Бескрестнов Советник министра обороны Украины

Фото: facebook.com/Serhii.Flash

По словам Флэша, он действительно мог допустить вероятность покушения на него лично.

Однако то, что враг отправит 5 реактивных “Шахедов” на мирный дом его семьи, чтобы всех убить, — даже подумать не мог.

Один управляемый реактивный «Шахед» долетел и врезался в стену моего дома. Дома у меня больше нет. Меня задело, но главное — я чудом жив. Я был морально готов к такому развитию событий, и это меня не остановит, — подчеркнул Флэш.

Вы можете помочь Сергею Флешу и его семье, если у вас есть желание и возможность: