Управляемый реактивный шахед РФ разрушил дом "Флэша"

Советник министра обороны Сергей Флеш Бескрестнов сам вышел на связь и сообщил некоторые детали происшествия.
Главные тезисы
- Управляемый реактивный шахед РФ напал на советника украинского министра обороны, разрушив его дом, но советник выжил.
- Сергей Флеш Бескрестнов дал подробный отчет о происшествии в соцсетях, поделившись своими впечатлениями и опасениями.
Шахед РФ пытался убить меня — "Флэш"
В ночь на 20 апреля россияне пытались убить советника министра обороны Украины Сергея "Флеша" Бескрестнова. Управляемый реактивный "Шахед" (один из четырех) врезался в стену его дома.
Ранее Флэш предупредил о новой угрозе от российских "Шахедов". Они начали взрываться спустя некоторое время после падения. В результате таких инцидентов уже даже погибшие.
