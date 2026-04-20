Управляемый реактивный шахед РФ разрушил дом "Флэша"

Советник министра обороны Сергей Флеш Бескрестнов сам вышел на связь и сообщил некоторые детали происшествия.

  • Управляемый реактивный шахед РФ напал на советника украинского министра обороны, разрушив его дом, но советник выжил.
  • Сергей Флеш Бескрестнов дал подробный отчет о происшествии в соцсетях, поделившись своими впечатлениями и опасениями.

Шахед РФ пытался убить меня — "Флэш"

В ночь на 20 апреля россияне пытались убить советника министра обороны Украины Сергея "Флеша" Бескрестнова. Управляемый реактивный "Шахед" (один из четырех) врезался в стену его дома.

Дома у меня больше нет. Меня задело, но главное — я чудом жив. Я был морально готов к такому развитию событий, и это меня не остановит, заявил он в публикации в Facebook.

"Флэш" в больнице

Ранее Флэш предупредил о новой угрозе от российских "Шахедов". Они начали взрываться спустя некоторое время после падения. В результате таких инцидентов уже даже погибшие.

