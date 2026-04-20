Керований реактивний шахед РФ зруйнував будинок "Флеша"

Радник міністра оборони Сергій “Флеш” Бескрестнов сам вийшов на зв'язок і повідомив деякі деталі події.
Головні тези:
- Керований реактивний шахед РФ націлився на радника українського міністра оборони, зруйнувавши його будинок, але радник вижив.
- Сергій “Флеш” Бескрестнов ділиться деталями нападу і своїми враженнями від події у соцмережах.
Шахед РФ намагався вбити мене — “Флеш”
У ніч на 20 квітня росіяни намагалися вбити радника міністра оборони України Сергія "Флеша" Бескрестнова. Керований реактивний "Шахед" (один з чотирьох) врізався у стіну його будинку.
Раніше Флеш попередив про нову загрозу від російських "Шахедів". Вони почали вибухати через деякий час після падіння. В результаті таких інцидентів вже навіть є загиблі.
