Керований реактивний шахед РФ зруйнував будинок "Флеша"

Шахед РФ намагався вбити мене — “Флеш”

У ніч на 20 квітня росіяни намагалися вбити радника міністра оборони України Сергія "Флеша" Бескрестнова. Керований реактивний "Шахед" (один з чотирьох) врізався у стіну його будинку.

Дому у мене більше немає. Мене зачепило, але головне — я дивом живий. Я був морально готовий до такого розвитку подій, і це мене не зупинить, — заявив він у публікації у Facebook.

“Флеш” у лікарні

Раніше Флеш попередив про нову загрозу від російських "Шахедів". Вони почали вибухати через деякий час після падіння. В результаті таких інцидентів вже навіть є загиблі.