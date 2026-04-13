Окупанти атакують українські МВГ керованими шахедами — "Флеш"
Джерело:  online.ua

Російські окупаційні війська почали застосовувати керовані «Шахеди» для ураження українських мобільних вогневих груп (МВГ) під час їхньої роботи по повітряних цілях.

Росія очала атакувати мобільні вогневі групи ЗСУ

Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Бескрестнов (Флеш).

На жаль, маємо ще одне влучання керованого "Шахеда" в екіпаж МВГ. МВГ працював по одному "Шахеду", інший у цей момент полював на екіпаж.

Бескрестнов нагадав, що мобільні вогневі групи працюють у багатьох структурах і родах військ.

Будь ласка, показуйте та розповідайте екіпажам про нову загрозу. Потрібно бути готовими до неї морально та фізично. Заздалегідь думати про маскування та план дій. Машини — це лише залізо, наша цінність — люди.

