Окупанти атакують українські МВГ керованими шахедами — "Флеш"

Російські окупаційні війська почали застосовувати керовані «Шахеди» для ураження українських мобільних вогневих груп (МВГ) під час їхньої роботи по повітряних цілях.
Головні тези:
- Російські окупанти застосовують керовані шахеди для ураження українських МВГ під час їхньої роботи по повітряних цілях.
- Необхідно посилювати заходи безпеки та готовність екіпажів до нових загроз.
Росія очала атакувати мобільні вогневі групи ЗСУ
Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Бескрестнов (Флеш).
Бескрестнов нагадав, що мобільні вогневі групи працюють у багатьох структурах і родах військ.
Будь ласка, показуйте та розповідайте екіпажам про нову загрозу. Потрібно бути готовими до неї морально та фізично. Заздалегідь думати про маскування та план дій. Машини — це лише залізо, наша цінність — люди.
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-