Окупанти атакують українські МВГ керованими шахедами — "Флеш"

Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Бескрестнов (Флеш).

На жаль, маємо ще одне влучання керованого "Шахеда" в екіпаж МВГ. МВГ працював по одному "Шахеду", інший у цей момент полював на екіпаж.

Бескрестнов нагадав, що мобільні вогневі групи працюють у багатьох структурах і родах військ.

Будь ласка, показуйте та розповідайте екіпажам про нову загрозу. Потрібно бути готовими до неї морально та фізично. Заздалегідь думати про маскування та план дій. Машини — це лише залізо, наша цінність — люди.