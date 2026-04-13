Оккупанты атакуют украинские МВГ управляемыми шахедами — "Флэш"
Категория
Украина
Дата публикации

шахед
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Российские оккупационные войска стали применять управляемые «Шахеды» для поражения украинских мобильных огневых групп (МВГ) во время их работы по воздушным целям.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты начали использовать управляемые «Шахеды» для атак на украинские МВГ по воздушным целям.
  • Необходимо ужесточить меры безопасности и готовность экипажей к новым угрозам от оккупантов.

Россия начала атаковать мобильные огневые группы ВСУ

Об этом сообщил советник министра обороны Сергей Бескрестнов (Флэш).

К сожалению, есть еще одно попадание управляемого "Шахеда" в экипаж МВГ. МВГ работал по одному "Шахеду", другой в этот момент охотился на экипаж.

Бескрестнов напомнил, что мобильные огневые группы работают во многих структурах и родах войск.

Пожалуйста, показывайте и рассказывайте экипажам о новой угрозе. Нужно быть к ней готовыми морально и физически. Заранее думать о маскировке и плане действий. Машины — это только железо, наша ценность — люди.

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
шахед
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
мина
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
дрон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?