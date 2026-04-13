Оккупанты атакуют украинские МВГ управляемыми шахедами — "Флэш"

Об этом сообщил советник министра обороны Сергей Бескрестнов (Флэш).

К сожалению, есть еще одно попадание управляемого "Шахеда" в экипаж МВГ. МВГ работал по одному "Шахеду", другой в этот момент охотился на экипаж.

Бескрестнов напомнил, что мобильные огневые группы работают во многих структурах и родах войск.

Пожалуйста, показывайте и рассказывайте экипажам о новой угрозе. Нужно быть к ней готовыми морально и физически. Заранее думать о маскировке и плане действий. Машины — это только железо, наша ценность — люди.