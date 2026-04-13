Оккупанты атакуют украинские МВГ управляемыми шахедами — "Флэш"

Российские оккупационные войска стали применять управляемые «Шахеды» для поражения украинских мобильных огневых групп (МВГ) во время их работы по воздушным целям.
Главные тезисы
- Российские оккупанты начали использовать управляемые «Шахеды» для атак на украинские МВГ по воздушным целям.
- Необходимо ужесточить меры безопасности и готовность экипажей к новым угрозам от оккупантов.
Россия начала атаковать мобильные огневые группы ВСУ
Об этом сообщил советник министра обороны Сергей Бескрестнов (Флэш).
Бескрестнов напомнил, что мобильные огневые группы работают во многих структурах и родах войск.
Пожалуйста, показывайте и рассказывайте экипажам о новой угрозе. Нужно быть к ней готовыми морально и физически. Заранее думать о маскировке и плане действий. Машины — это только железо, наша ценность — люди.
