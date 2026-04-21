"Я залишився без усього". Сергій Флеш розкрив наслідки замаху РФ на нього та його сім'ю

20 квітня радник міністра оборони України Сергій “Флеш” Бескрестнов повідомив, що російські загарбники скоїли замах на нього, спрямувавши на домівку його родини одразу 5 реактивних “Шахедів”. Усі живі, однак ця атака мала катастрофічні наслідки для благополуччя сім'ї та її фінансового становища. Сам “Флеш" наразі знаходиться в лікарні.
Головні тези:
- “Флеш” не приховує, що фактично залишився без усього, що накопичував останні два десятиліття.
- Попри це, він налаштований й надалі робити все можливе заради перемоги України.
Сергій Флеш розкрив деталі замаху РФ на його життя
Радник глави Міноборони висловив вдячність українцям за слова підтримки та допомогу.
За словами “Флеша”, він дійсно зміг допустити ймовірність замаху на нього особисто.
Однак те, що ворог відправить 5 реактивних “Шахедів” на мирну домівку його родини, щоб усіх убити, — навіть подумати не міг.
Ви можете допомогти Сергію “Флешу” та його родині, якщо у вас є бажання та можливість:
4441111153136308
5168745675605130
