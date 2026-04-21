"Я залишився без усього". Сергій Флеш розкрив наслідки замаху РФ на нього та його сім'ю
Джерело:  online.ua

20 квітня радник міністра оборони України Сергій “Флеш” Бескрестнов повідомив, що російські загарбники скоїли замах на нього, спрямувавши на домівку його родини одразу 5 реактивних “Шахедів”. Усі живі, однак ця атака мала катастрофічні наслідки для благополуччя сім'ї та її фінансового становища. Сам “Флеш" наразі знаходиться в лікарні.

Головні тези:

  • “Флеш” не приховує,  що фактично залишився без усього, що накопичував останні два десятиліття.
  • Попри це, він налаштований й надалі робити все можливе заради перемоги України.

Сергій Флеш розкрив деталі замаху РФ на його життя

Радник глави Міноборони висловив вдячність українцям за слова підтримки та допомогу.

Ось так, в одну мить, я залишився без усього, що накопичував 20 років. Ні дому, ні машин, ні речей. Лежу в гіпсі і, схоже, ще довго буду. Зараз треба приділяти час родині, а я фізично не можу.

Сергій “Флеш” Бескрестнов

Радник міністра оборони України

За словами “Флеша”, він дійсно зміг допустити ймовірність замаху на нього особисто.

Однак те, що ворог відправить 5 реактивних “Шахедів” на мирну домівку його родини, щоб усіх убити, — навіть подумати не міг.

Один керований реактивний «Шахед» долетів та врізався у стіну мого будинку. Будинку в мене більше немає. Мене зачепило, але головне — я чудом живий. Я був морально готовий до такого розвитку подій, і це мене не зупинить, — наголосив “Флеш”.

Ви можете допомогти Сергію “Флешу” та його родині, якщо у вас є бажання та можливість:

  • 4441111153136308

  • 5168745675605130

