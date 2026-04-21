"Я залишився без усього". Сергій Флеш розкрив наслідки замаху РФ на нього та його сім'ю

20 квітня радник міністра оборони України Сергій “Флеш” Бескрестнов повідомив, що російські загарбники скоїли замах на нього, спрямувавши на домівку його родини одразу 5 реактивних “Шахедів”. Усі живі, однак ця атака мала катастрофічні наслідки для благополуччя сім'ї та її фінансового становища. Сам “Флеш" наразі знаходиться в лікарні.

Радник глави Міноборони висловив вдячність українцям за слова підтримки та допомогу.

Ось так, в одну мить, я залишився без усього, що накопичував 20 років. Ні дому, ні машин, ні речей. Лежу в гіпсі і, схоже, ще довго буду. Зараз треба приділяти час родині, а я фізично не можу. Сергій “Флеш” Бескрестнов Радник міністра оборони України

Фото: facebook.com/Serhii.Flash

За словами “Флеша”, він дійсно зміг допустити ймовірність замаху на нього особисто.

Однак те, що ворог відправить 5 реактивних “Шахедів” на мирну домівку його родини, щоб усіх убити, — навіть подумати не міг.

Один керований реактивний «Шахед» долетів та врізався у стіну мого будинку. Будинку в мене більше немає. Мене зачепило, але головне — я чудом живий. Я був морально готовий до такого розвитку подій, і це мене не зупинить, — наголосив "Флеш".

Ви можете допомогти Сергію “Флешу” та його родині, якщо у вас є бажання та можливість: