Путін може повторити великий наступ на Україну

На переконання глави держави Володимира Зеленського, останні рішення російського диктатора Володимира Путіна можуть свідчити про те, що він готується повторити великий наступ на Україну. Однак, що саме замислив глава Кремля, поки сказати важко.

Як вважає глава держави, Путін обмежує доступ до соціальних мереж, щоб мінімізувати критику своїх дій з боку російського населення.

Насамперед річ у тім, що глава Кремля дуже боїться протестів та бунтів.

Через що можуть статись у північного сусіда бунти? Передусім велика мобілізація в Росії, тобто мобілізація із центральних міст, включно з Москвою і Санкт-Петербургом. Обмеження говорять про те, що ніхто в Росії не сприйматиме мобілізацію такого рівня. Володимир Зеленський Президент України

Український лідер нагадав, що поки мобілізація в країні-агресорці захована в контракти.

Однак, якщо Путін захоче додати мільйон-півтора особового складу до діючої армії, то потрібна масштабна мобілізація.

Для чого велика мобілізація? Для того, щоб повторити великий наступ на Україну, — попередив Зеленський.

Є також і інший варіант, який може розглядати Путін, — зробити паралельно невеликий наступ там, де можна обмежитись меншою кількістю бойових сил.