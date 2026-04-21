Путін може повторити великий наступ на Україну

На переконання глави держави Володимира Зеленського, останні рішення російського диктатора Володимира Путіна можуть свідчити про те, що він готується повторити великий наступ на Україну. Однак, що саме замислив глава Кремля, поки сказати важко.
Головні тези:
- Велика мобілізація в Росії може охопити навіть Москву і Санкт-Петербург.
- Путін боїться, що російський народ не пробачить йому цього рішення.
Зеленський проаналізував останні рішення Путіна
Як вважає глава держави, Путін обмежує доступ до соціальних мереж, щоб мінімізувати критику своїх дій з боку російського населення.
Насамперед річ у тім, що глава Кремля дуже боїться протестів та бунтів.
Український лідер нагадав, що поки мобілізація в країні-агресорці захована в контракти.
Однак, якщо Путін захоче додати мільйон-півтора особового складу до діючої армії, то потрібна масштабна мобілізація.
Є також і інший варіант, який може розглядати Путін, — зробити паралельно невеликий наступ там, де можна обмежитись меншою кількістю бойових сил.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-