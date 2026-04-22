Продовжуємо роботу щодо посилення санкцій проти РФ — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що розблокування фінансової підтримки ЄС разом із новими санкціями має посилити тиск на Росію.

  • Президент України активно підтримує посилення санкційного тиску на Росію та співпрацю з ЄС у цьому напрямку.
  • Розблокування фінансової підтримки ЄС для України супроводжується новими санкціями, що має посилити тиск на РФ.

Зеленський відреагував на початок розблокування 90 млрд євро для України

За його словами, фактично вже розпочалося виконання домовленостей із ЄС, які передбачають розблокування пакету підтримки для України обсягом 90 млрд євро на два роки, а також нового санкційного пакету проти РФ.

Розблокування — це правильний сигнал у наявних обставинах. Росія повинна закінчити свою війну. І мотиви для цього в неї можуть зʼявитися тільки тоді, коли і підтримка для України, і тиск на Росію будуть достатніми.

Володимир Зеленський

Президент України

Він підкреслив, що Україна виконує свої зобов’язання перед Євросоюзом "навіть у таких неоднозначних питаннях, як робота нафтопроводу "Дружба"", і розраховує на відповідні кроки з боку партнерів.

Розраховуємо, що і з європейського боку буде те, що потрібно для реального захисту життя й наближення повноцінної європейської інтеграції України.

Водночас Київ очікує швидкого запуску пакета підтримки та продовжує переговори з європейськими лідерами щодо відкриття нових кластерів у межах інтеграції до ЄС.

Окремо Зеленський зазначив, що Україна працює над посиленням санкційного тиску на Росію та розвитком європейської енергетичної системи, щоб обмежити можливості Москви "маніпулювати енергопостачанням у Європу".

Нагадаємо, посли країн Євросоюзу попередньо погодили кредитну програму для України обсягом 90 млрд євро разом із 20-м пакетом санкцій проти Росії.

