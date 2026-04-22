Продолжаем работу насчет ужесточения санкций против РФ — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Read in English
Читати українською

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что разблокирование финансовой поддержки ЕС вместе с новыми санкциями должно усилить давление на Россию.

Главные тезисы

  • Зеленский поддерживает ужесточение санкций против России и считает, что совместное давление от ЕС и новые санкции могут помочь прекратить войну.
  • Разблокирование финансовой поддержки ЕС для Украины на фоне новых санкций создаст давление на Россию и поможет усилить евроинтеграцию страны.

Зеленский отреагировал на начало разблокировки 90 млрд евро для Украины

По его словам, фактически уже началось выполнение договоренностей с ЕС, предусматривающих разблокирование пакета поддержки для Украины в размере 90 млрд евро в два года, а также нового санкционного пакета против РФ.

Разблокировка — это правильный сигнал в сложившихся обстоятельствах. Россия должна окончить свою войну. И мотивы для этого у нее могут появиться только тогда, когда и поддержка для Украины и давление на Россию будут достаточными.

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он подчеркнул, что Украина выполняет свои обязательства перед Евросоюзом "даже в таких неоднозначных вопросах как работа нефтепровода "Дружба"" и рассчитывает на соответствующие шаги со стороны партнеров.

Рассчитываем, что и с европейской стороны будет то, что нужно для реальной защиты и приближения полноценной европейской интеграции Украины.

В то же время, Киев ожидает быстрого запуска пакета поддержки и продолжает переговоры с европейскими лидерами по открытию новых кластеров в рамках интеграции в ЕС.

Зеленский отметил, что Украина работает над усилением санкционного давления на Россию и развитием европейской энергетической системы, чтобы ограничить возможности Москвы "манипулировать энергоснабжением в Европу".

Напомним, послы стран Евросоюза предварительно согласовали кредитную программу для Украины в объеме 90 млрд евро вместе с 20-м пакетом санкций против России.

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Офис Президента Украины
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Владимир Зеленский
Беларусь
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Владимир Зеленский
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?