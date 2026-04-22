Продолжаем работу насчет ужесточения санкций против РФ — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что разблокирование финансовой поддержки ЕС вместе с новыми санкциями должно усилить давление на Россию.
Главные тезисы
- Зеленский поддерживает ужесточение санкций против России и считает, что совместное давление от ЕС и новые санкции могут помочь прекратить войну.
- Разблокирование финансовой поддержки ЕС для Украины на фоне новых санкций создаст давление на Россию и поможет усилить евроинтеграцию страны.
Зеленский отреагировал на начало разблокировки 90 млрд евро для Украины
По его словам, фактически уже началось выполнение договоренностей с ЕС, предусматривающих разблокирование пакета поддержки для Украины в размере 90 млрд евро в два года, а также нового санкционного пакета против РФ.
Он подчеркнул, что Украина выполняет свои обязательства перед Евросоюзом "даже в таких неоднозначных вопросах как работа нефтепровода "Дружба"" и рассчитывает на соответствующие шаги со стороны партнеров.
Рассчитываем, что и с европейской стороны будет то, что нужно для реальной защиты и приближения полноценной европейской интеграции Украины.
В то же время, Киев ожидает быстрого запуска пакета поддержки и продолжает переговоры с европейскими лидерами по открытию новых кластеров в рамках интеграции в ЕС.
Зеленский отметил, что Украина работает над усилением санкционного давления на Россию и развитием европейской энергетической системы, чтобы ограничить возможности Москвы "манипулировать энергоснабжением в Европу".
Напомним, послы стран Евросоюза предварительно согласовали кредитную программу для Украины в объеме 90 млрд евро вместе с 20-м пакетом санкций против России.
