Продолжаем работу насчет ужесточения санкций против РФ — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что разблокирование финансовой поддержки ЕС вместе с новыми санкциями должно усилить давление на Россию.

Зеленский отреагировал на начало разблокировки 90 млрд евро для Украины

По его словам, фактически уже началось выполнение договоренностей с ЕС, предусматривающих разблокирование пакета поддержки для Украины в размере 90 млрд евро в два года, а также нового санкционного пакета против РФ.

Разблокировка — это правильный сигнал в сложившихся обстоятельствах. Россия должна окончить свою войну. И мотивы для этого у нее могут появиться только тогда, когда и поддержка для Украины и давление на Россию будут достаточными. Владимир Зеленский Президент Украины

Он подчеркнул, что Украина выполняет свои обязательства перед Евросоюзом "даже в таких неоднозначных вопросах как работа нефтепровода "Дружба"" и рассчитывает на соответствующие шаги со стороны партнеров.

Рассчитываем, что и с европейской стороны будет то, что нужно для реальной защиты и приближения полноценной европейской интеграции Украины.

В то же время, Киев ожидает быстрого запуска пакета поддержки и продолжает переговоры с европейскими лидерами по открытию новых кластеров в рамках интеграции в ЕС.

Зеленский отметил, что Украина работает над усилением санкционного давления на Россию и развитием европейской энергетической системы, чтобы ограничить возможности Москвы "манипулировать энергоснабжением в Европу".

Напомним, послы стран Евросоюза предварительно согласовали кредитную программу для Украины в объеме 90 млрд евро вместе с 20-м пакетом санкций против России.