Зеленский заявил о готовности встретиться с новой властью Венгрии

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что венгерская позиция при новой власти будет конструктивна в отношении Украины.

Зеленский хочет встретиться с Мадяром

Об этом он сказал во время онлайн-общения по СМИ.

У Зеленского спросили, планируется ли встреча с новым руководством Венгрии, а также, как Будапешт изменил свою позицию по отношению к Украине.

Я очень надеюсь, что венгерская позиция будет конструктивной по отношению к нам. Мы также будем показывать шаги на встречу. Мы соседи должны жить в мире. Владимир Зеленский Президент Украины

Украинский президент заявил, что готов я "в любой момент" встретиться с новыми венгерскими властями.

Я думаю, что у нового премьер-министра есть внутренние вопросы, касающиеся формирования правительства и вопросов с Европейским Союзом. Мы готовы.

Напомним, президент Украины ранее заявил, что хочет обсудить с будущим премьером Петером Мадяром вопросы конфискованных денег украинского Сбербанка.