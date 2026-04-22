Зеленский заявил о готовности встретиться с новой властью Венгрии

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что венгерская позиция при новой власти будет конструктивна в отношении Украины.
Главные тезисы
- Владимир Зеленский выразил готовность к встрече с новой властью Венгрии и надеется на конструктивное сотрудничество.
- Президент Украины хочет обсудить вопросы конфискованных денег украинского Сбербанка с будущим премьер-министром Венгрии.
Зеленский хочет встретиться с Мадяром
Об этом он сказал во время онлайн-общения по СМИ.
У Зеленского спросили, планируется ли встреча с новым руководством Венгрии, а также, как Будапешт изменил свою позицию по отношению к Украине.
Украинский президент заявил, что готов я "в любой момент" встретиться с новыми венгерскими властями.
Напомним, президент Украины ранее заявил, что хочет обсудить с будущим премьером Петером Мадяром вопросы конфискованных денег украинского Сбербанка.
