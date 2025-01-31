Протягом найближчих днів Землю накриє магнітна буря класу G1, яка хоч і буде не такою значною, однак все одно матиме наслідки.

Чого очікувати від магнітної бурі протягом найближчих днів

Попередження про малу геомагнітну бурю діятиме 31 січня і 1 лютого 2025 року у зв’язку із впливом високошвидкісного потоку корональної діри в поєднанні з потенційним прибуттям коронального викиду маси.

Спалах на Сонці з викидом корональної маси стався ще 28 січня.

Спалах на Сонці

Під час цієї магнітної бурі можуть виникнути слабкі коливання в електромережах. Деякого впливу може зазнати і супутники.

Тварини-мігранти, які покладаються на магнітне поле Землі для навігації, також можуть зазнати негативних наслідків. Крім того, як пише видання, полярні сяйва стануть більш помітними.

Магнітні бурі можуть впливати на супутниковий зв'язок і GPS, електромережі та радіозв'язок на Землі. Вони також призводять до полярних сяйв. Існує думка, що магнітні бурі також можуть негативно позначатися на здоров'ї людей, особливо з хронічними захворюваннями: люди, чутливі до геомагнітних збурень, можуть відчувати головні болі, безсоння, перепади тиску і втому.

Про що свідчить зміщення північного магнітного полюсу Землі

Дослідники з Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США та Британської геологічної служби склали нову Світову магнітну модель.

Взагалі Світова магнітна модель переглядається кожні 5 років. Наразі вона демонструє, що положення Північного магнітного полюса Землі зміщується, рухаючись від Канади до Сибіру.

Географічний Північний полюс планети залишається нерухомим на вершині осі обертання Землі.

Магнітне поле Землі зміщується, оскільки залізо та нікель у ядрі планети також зміщуються. Саме це призводить до постійного руху Північного і Південного магнітних полюсів.

Для використання компаса та систем GPS дуже важливо знати, де знаходяться ці точки.