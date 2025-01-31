Землю накроет мощная магнитная буря — опасные даты
Категория
Мир
Дата публикации

Землю накроет мощная магнитная буря — опасные даты

Магнитная буря
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Источник:  online.ua

В ближайшие дни Землю накроет магнитная буря класса G1, которая хоть и будет не столь значительной, однако все равно будет иметь последствия.

Главные тезисы

  • Магнитная буря класса G1 накроет Землю, вызвав колебания в электросетях и воздействие на спутники.
  • Ожидается влияние на животных-мигрантов и здоровье людей, особенно с хроническими заболеваниями.

Чего ожидать от магнитной бури в ближайшие дни

Предупреждение о малой геомагнитной буре будет действовать 31 января и 1 февраля 2025 г. в связи с влиянием высокоскоростного потока корональной дыры в сочетании с потенциальным прибытием коронального выброса массы.

Вспышка на Солнце с выбросом корональной массы произошла еще 28 января.

На Земле ожидаются магнитные бури
Вспышка на Солнце

При этой магнитной буре могут возникнуть слабые колебания в электросетях. Некоторое влияние может испытать и спутники.

Животные-мигранты, которые возлагаются на магнитное поле Земли для навигации, также могут испытать негативные последствия. Кроме того, как пишет издание, полярные сияния станут заметнее.

Магнитные бури могут влиять на спутниковую связь и GPS, электросети и радиосвязи на Земле. Они также приводят к полярным сияниям. Существует мнение, что магнитные бури могут негативно сказываться на здоровье людей, особенно с хроническими заболеваниями: люди, чувствительные к геомагнитным возмущениям, могут испытывать головные боли, бессонницу, перепады давления и усталость.

О чем свидетельствует смещение северного магнитного полюса Земли

Исследователи Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Британской геологической службы составили новую Мировую магнитную модель.

Мировая магнитная модель пересматривается каждые 5 лет. Пока она демонстрирует, что положение Северного магнитного полюса Земли смещается, двигаясь от Канады в Сибирь.

Географический Северный полюс планеты остается неподвижным на вершине оси вращения Земли.

Магнитное поле Земли смещается, поскольку железо и никель в ядре планеты тоже смещаются. Именно это приводит к постоянному движению Северного и Южного магнитных полюсов.

Для использования компаса и систем GPS важно знать, где находятся эти точки.

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