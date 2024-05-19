Жіноча команда збірної України перемогла на Кубку світу з фехтування

В завершальний змагальний день етапу Кубка світу з фехтування на шаблях, що проходить у болгарському Пловдиві, жіноча збірна України завоювала "золото" командного турніру.
Жіноча збірна України виборола перемогу на Кубку світу з фехтування
Українська команда у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Кравацької та Юлії Бакастової розпочали виступи перемогою над Алжиром (45:35), після чого у чвертьфіналі змусили скласти зброю представниць США (45:38).
За вихід у фінал наша команда впевнено розібралася з першим номером посіву збірною Францію (45:38), а у поєдинку за золото здолали команду Іспанії.
Виходячи на заключний бій за рахунку 37:40, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, яка днем раніше здобула особисте срібло, зуміла ліквідувати відставання і вирвати перемогу - (45:43).
Для українських шаблісток це третя командна медаль Кубка світу в сезоні після срібла в Афінах і бронзи в Сінт-Нікласі й перша перемога з травня 2023 року, коли було здобуто золото в Батумі.
Ольга Харлан взяла бронзу Кубка світу
Федерація фехтування України повідомляє, що Харлан, як п’ятий номер світового рейтингу, пропустила попередній етап змагань і розпочала виступ одразу в 1/32 фіналу, де з мінімальною перевагою перемогла француженку Келлі Люзіньє (15:14).
Далі українка перемогла азербайджанку Паліну Каспіаровіч (15:13), американку Маґду Скарбонкєвіч (15:13), а також японку Місакі Емуру (15:8).
У півфіналі Харлан зустрілась із сьомим номером світового рейтингу й переможницею Гран-прі Тунісу 2024 — іспанкою Люсією Мартін-Портуґес.
На початку бою Харлан вийшла вперед — 6:2, однак далі Мартін-Портуґес зуміла не лише зрівняти рахунок, а й перехопити лідерство — 12:10.
Ольга після цього завдала опонентці чотири удари поспіль й перебувала в кроці від фіналу. Але наступні три очки були за Мартін-Портуґес, яка, зрештою, виграла з рахунком 15:14.
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