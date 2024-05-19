Женская команда сборной Украины победила на Кубке мира по фехтованию
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Женская команда сборной Украины победила на Кубке мира по фехтованию

Женская команда сборной Украины победила на Кубке мира по фехтованию
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В завершающий соревновательный день этапа Кубка мира по фехтованию на саблях, проходящем в болгарском Пловдиве, женская сборная Украины завоевала "золото" командного турнира.

Женская сборная Украины одержала победу на Кубке мира по фехтованию

Украинская команда в составе Ольги Харлан, Алины Комащук, Елены Кравацкой и Юлии Бакастовой выступили победой над Алжиром (45:35), после чего в четвертьфинале заставили сложить оружие представительниц США (45:38).

За выход в финал наша команда уверенно разобралась с первым номером посева сборной Франции (45:38), а в поединке за золото одолели команду Испании.

Выходя на заключительный бой при счете 37:40, олимпийская чемпионка Ольга Харлан, которая днем ранее получила личное серебро, сумела ликвидировать отставание и вырвать победу - (45:43).

Для украинских саблисток это третья командная медаль Кубка мира в сезоне после серебра в Афинах и бронзы в Синт-Никлассе и первая победа с мая 2023 года, когда было добыто золото в Батуми.

Ольга Харлан взяла бронзу Кубка мира

Федерация фехтования Украины сообщает, что Харлан, как пятый номер мирового рейтинга, пропустила предварительный этап соревнований и начала выступление сразу в 1/32 финала, где с минимальным преимуществом победила француженку Келли Люзинье (15:14).

Далее украинка победила азербайджанку Палину Каспиарович (15:13), американку Магду Скарбонкевич (15:13), а также японку Мисаки Эмуру (15:8).

В полуфинале Харлан встретилась с седьмым номером мирового рейтинга и победительницей Гран-при Туниса 2024 – испанкой Люсией Мартин-Португес.

В начале боя Харлан вышла вперед - 6:2, однако дальше Мартин-Португес сумела не только сравнять счет, но и перехватить лидерство - 12:10.

Ольга после этого нанесла оппонентке четыре удара подряд и находилась в шаге от финала. Но следующие три очка были за Мартин Португес, которая, в конце концов, выиграла со счетом 15:14.

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Харлан

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