Жіноча збірна України вийшла у фінал Золотої Євроліги-2025 з волейболу
Категорія
Спорт
Дата публікації

Жіноча збірна України вийшла у фінал Золотої Євроліги-2025 з волейболу

волейбол
Джерело:  Суспільне. Спорт

Збірна України з волейболу вийшла у фінал жіночої Золотої Євроліги-2025 з волейболу. Сталось це за підсумками перемоги у півфіналі 28 червня над чинними чемпіонками Швецією.

Головні тези:

  • Українська жіноча збірна з волейболу пробилася до фіналу Золотої Євроліги-2025 після перемоги у півфіналі над Швецією.
  • У матчі групового етапу Україна поступилася лише один раз, саме Швеції, але відновилася у півфінальному протистоянні.
  • Найрезультативнішою волейболісткою у грі стала діагональна нападниця Анна Артишук з 20 очками на своєму рахунку.

Україна пробилася у фінал жіночої Золотої Євроліги-2025 з волейболу

За підсумками групового етапу Україна пробилася до Фіналу чотирьох з другого місця турнірної таблиці: "синьо-жовті" здобули п'ять перемог, заробивши 15 очок.

Єдиної поразки у груповому раунді збірна України зазнала саме від Швеції, поступившись з "сухим" рахунком 0:3 за сетами.

Від старту першого сету Україна здобула перевагу +3, яку змогла збільшити до шести очок, коли рахунок перетнув позначку у 20 очок. Зрештою національна збірна змогла довести партію до перемоги — 25:19.

Натомість у другій партії перевагу утримувала Швеція: на екваторі сету переважала на шість очок. Але "синьо-жовті" здійснили ривок у п'ять результативних розіграшів та зменшили відставання до одного очка. Відновили паритет українки за рахунку 20:20, після чого здобули п'ять очок поспіль 25:20.

Початок третього сету проходив за щільної боротьби — жодна команда не могла відірватися вперед на понад два очки. Однак закріпити перевагу вдалось "синьо-жовтим": спершу заробили три очки поспіль, після чого провели серію з п'яти результативних розіграшів. Це дозволило Україні створити визначальний відрив, який "синьо-жовті" реалізували другим матчболом — 25:18.

Найрезультативнішою волейболісткою у складі збірної України стала діагональна нападниця Анна Артишук, яка записала на свій рахунок 20 очок.

Україна втретє в історії зіграє у фіналі Золотої Євроліги. Попередні два фінали "синьо-жовті" виграли: вперше це сталось у 2017-му, а вдруге — у 2023 році, коли у вирішальному протистоянні українки обіграли Швецію.

У фінальному матчі Золотої Євроліги-2025 Україна зустрінеться з Угорщиною, яка у другому півфіналі здолала Румунію (3:2). Вирішальна гра відбудеться у неділю, 29 червня, о 20:00 за Києвом.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Україна обіграла Португалію на Євро з волейболу та вийшла у чвертьфінал
Україна обіграла Португалію на Євро з волейболу та вийшла у чвертьфінал
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Жіноча збірна з волейболу здобула першу перемогу у відборі на Олімпіаду-2024
Жіноча збірна з волейболу здобула першу перемогу у відборі на Олімпіаду-2024
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українська команда вперше виграла Кубок чемпіонів світу з пляжного волейболу
Українська команда вперше виграла Кубок чемпіонів світу з пляжного волейболу

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?