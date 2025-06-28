Жіноча збірна України вийшла у фінал Золотої Євроліги-2025 з волейболу

Збірна України з волейболу вийшла у фінал жіночої Золотої Євроліги-2025 з волейболу. Сталось це за підсумками перемоги у півфіналі 28 червня над чинними чемпіонками Швецією.

Україна пробилася у фінал жіночої Золотої Євроліги-2025 з волейболу

За підсумками групового етапу Україна пробилася до Фіналу чотирьох з другого місця турнірної таблиці: "синьо-жовті" здобули п'ять перемог, заробивши 15 очок.

Єдиної поразки у груповому раунді збірна України зазнала саме від Швеції, поступившись з "сухим" рахунком 0:3 за сетами.

Від старту першого сету Україна здобула перевагу +3, яку змогла збільшити до шести очок, коли рахунок перетнув позначку у 20 очок. Зрештою національна збірна змогла довести партію до перемоги — 25:19.

Натомість у другій партії перевагу утримувала Швеція: на екваторі сету переважала на шість очок. Але "синьо-жовті" здійснили ривок у п'ять результативних розіграшів та зменшили відставання до одного очка. Відновили паритет українки за рахунку 20:20, після чого здобули п'ять очок поспіль 25:20. Поширити

Початок третього сету проходив за щільної боротьби — жодна команда не могла відірватися вперед на понад два очки. Однак закріпити перевагу вдалось "синьо-жовтим": спершу заробили три очки поспіль, після чого провели серію з п'яти результативних розіграшів. Це дозволило Україні створити визначальний відрив, який "синьо-жовті" реалізували другим матчболом — 25:18.

Найрезультативнішою волейболісткою у складі збірної України стала діагональна нападниця Анна Артишук, яка записала на свій рахунок 20 очок.

Україна втретє в історії зіграє у фіналі Золотої Євроліги. Попередні два фінали "синьо-жовті" виграли: вперше це сталось у 2017-му, а вдруге — у 2023 році, коли у вирішальному протистоянні українки обіграли Швецію.