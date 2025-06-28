Жіноча збірна України вийшла у фінал Золотої Євроліги-2025 з волейболу

Збірна України з волейболу вийшла у фінал жіночої Золотої Євроліги-2025 з волейболу. Сталось це за підсумками перемоги у півфіналі 28 червня над чинними чемпіонками Швецією.
Головні тези:
- Українська жіноча збірна з волейболу пробилася до фіналу Золотої Євроліги-2025 після перемоги у півфіналі над Швецією.
- У матчі групового етапу Україна поступилася лише один раз, саме Швеції, але відновилася у півфінальному протистоянні.
- Найрезультативнішою волейболісткою у грі стала діагональна нападниця Анна Артишук з 20 очками на своєму рахунку.
Україна пробилася у фінал жіночої Золотої Євроліги-2025 з волейболу
За підсумками групового етапу Україна пробилася до Фіналу чотирьох з другого місця турнірної таблиці: "синьо-жовті" здобули п'ять перемог, заробивши 15 очок.
Єдиної поразки у груповому раунді збірна України зазнала саме від Швеції, поступившись з "сухим" рахунком 0:3 за сетами.
Від старту першого сету Україна здобула перевагу +3, яку змогла збільшити до шести очок, коли рахунок перетнув позначку у 20 очок. Зрештою національна збірна змогла довести партію до перемоги — 25:19.
Початок третього сету проходив за щільної боротьби — жодна команда не могла відірватися вперед на понад два очки. Однак закріпити перевагу вдалось "синьо-жовтим": спершу заробили три очки поспіль, після чого провели серію з п'яти результативних розіграшів. Це дозволило Україні створити визначальний відрив, який "синьо-жовті" реалізували другим матчболом — 25:18.
Найрезультативнішою волейболісткою у складі збірної України стала діагональна нападниця Анна Артишук, яка записала на свій рахунок 20 очок.
Україна втретє в історії зіграє у фіналі Золотої Євроліги. Попередні два фінали "синьо-жовті" виграли: вперше це сталось у 2017-му, а вдруге — у 2023 році, коли у вирішальному протистоянні українки обіграли Швецію.
У фінальному матчі Золотої Євроліги-2025 Україна зустрінеться з Угорщиною, яка у другому півфіналі здолала Румунію (3:2). Вирішальна гра відбудеться у неділю, 29 червня, о 20:00 за Києвом.
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