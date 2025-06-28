Женская сборная Украины вышла в финал Золотой Евролиги-2025 по волейболу

Сборная Украины по волейболу вышла в финал женской Золотой Евролиги-2025 по волейболу. Произошло это по итогам победы в полуфинале 28 июня над действующими чемпионками Швецией.

Украина пробилась в финал женской Золотой Евролиги-2025 по волейболу

По итогам группового этапа Украина пробилась в Финал четырех со второго места турнирной таблицы: "сине-желтые" одержали пять побед, заработав 15 очков.

Единственное поражение в групповом раунде сборная Украины потерпела именно от Швеции, уступив с "сухим" счетом 0:3 по сетам.

От старта первого сета Украина получила преимущество +3, которое смогла увеличить до шести очков, когда счет пересек отметку в 20 очков. В конце концов, национальная сборная смогла довести партию до победы — 25:19.

Но во второй партии преимущество удерживала Швеция: на экваторе сета преобладала на шесть очков. Но "сине-желтые" совершили рывок в пять результативных розыгрышей и уменьшили отставание до одного очка. Поделиться

Начало третьего сета проходило при плотной борьбе — ни одна команда не могла оторваться вперед более чем на два очка. Однако закрепить преимущество удалось "сине-желтым": сначала заработали три очка подряд, после чего провели серию из пяти результативных розыгрышей. Это позволило Украине создать определяющий отрыв, который "сине-желтые" реализовали вторым матчболом — 25:18.

Самой результативной волейболисткой в составе сборной Украины стала диагональная нападающая Анна Артишук, записавшая на свой счет 20 очков.

Украина в третий раз в истории сыграет в финале Золотой Евролиги. Предыдущие два финала "сине-желтые" выиграли: впервые это произошло в 2017-м, а второй — в 2023 году, когда в решающем противостоянии украинки обыграли Швецию.