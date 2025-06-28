Женская сборная Украины вышла в финал Золотой Евролиги-2025 по волейболу

Сборная Украины по волейболу вышла в финал женской Золотой Евролиги-2025 по волейболу. Произошло это по итогам победы в полуфинале 28 июня над действующими чемпионками Швецией.
Главные тезисы
- Украинская женская сборная по волейболу вышла в финал Золотой Евролиги-2025, обыграв Швецию в полуфинале.
- Диагональная нападающая Анна Артишук была самой результативной игроком матча, набрав 20 очков.
Украина пробилась в финал женской Золотой Евролиги-2025 по волейболу
По итогам группового этапа Украина пробилась в Финал четырех со второго места турнирной таблицы: "сине-желтые" одержали пять побед, заработав 15 очков.
Единственное поражение в групповом раунде сборная Украины потерпела именно от Швеции, уступив с "сухим" счетом 0:3 по сетам.
От старта первого сета Украина получила преимущество +3, которое смогла увеличить до шести очков, когда счет пересек отметку в 20 очков. В конце концов, национальная сборная смогла довести партию до победы — 25:19.
Начало третьего сета проходило при плотной борьбе — ни одна команда не могла оторваться вперед более чем на два очка. Однако закрепить преимущество удалось "сине-желтым": сначала заработали три очка подряд, после чего провели серию из пяти результативных розыгрышей. Это позволило Украине создать определяющий отрыв, который "сине-желтые" реализовали вторым матчболом — 25:18.
Самой результативной волейболисткой в составе сборной Украины стала диагональная нападающая Анна Артишук, записавшая на свой счет 20 очков.
Украина в третий раз в истории сыграет в финале Золотой Евролиги. Предыдущие два финала "сине-желтые" выиграли: впервые это произошло в 2017-м, а второй — в 2023 году, когда в решающем противостоянии украинки обыграли Швецию.
В финальном матче Золотой Евролиги-2025 Украина встретится с Венгрией, которая во втором полуфинале одолела Румынию (3:2).
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